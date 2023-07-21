Memur ve emekli için Temmuz ayı zam görüşmeleri ile geçerken, 1 Ağustos itibari ile başlayacak olan gelecek dönem toplu sözleşme zam oranları toplantısı da önem arz ediyor. Her 2 senede bir düzenlenen Toplu Sözleşme Zammı için görüşmeler bu sene 1 Ağustos tarihi itibari ile başlayacak. Sendikaların tekliflerinin değerlendirilmeye alınacağı Toplu Sözleşme zamları ile alakalı olarak gelişmeler yakında takip edileceğe benziyor. Memur ve emekli için yeni zam ışığının yanacağı 1 Ağustos görüşmelerinde toplantıda yer alacak konular da merakla araştırılıyor.

Yapılması planlanan görüşmelerde konuşulacak olan konular arasında Memur-Sen'in teklif edeceği maddeler şunlar olacak.

*2024-2025 yıllarındaki 4 adet zam

*Birinci dereceye 3.600 ek gösterge

*Büyükşehirlerde kira yardımı

*En düşük memur maaşının kamu işçisini geçmesi

*Sosyal hakların iyileştirilmesi

*Emekli aylığını artıracak teklifler

2023 Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farklarının ortaya çıkması sonrasında memura enflasyon artı seyyanen zam ile birlikte en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkmıştı, memur emeklilerine de yüzde 25 zam yapılmıştı. 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendirecek maddeler görüşülecek.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul 1 Ağustos'ta başlayacak olan görüşmeler ile alakalı olarak düzenlenen maddeleri 24 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilecek iken aynı zamanda da kamuoyu ile paylaşılacak. Konu ile alakalı olarak Başkan Tombul, "Maaş artış oranlarının yanında memurlara kira yardımının verilmesi, önemsediğimiz tekliflerimiz arasında. Kamu çalışanlarının aileleriyle huzur ve refah içerisinde yaşaması için bu teklifte ısrarcıyız. Bununla birlikte 1. dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dile getirdiği en düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisinin ücretinden düşük olmaması gibi konuları masaya taşıyacağız.

Sosyal Haklar da Görüşülecek

Görüşmelerde, maaş artışı kadar sosyal haklarda da ısrarcı olacağız. Bu doğrultuda kapsayıcı bir içeriğe sahip teklif dosyamızda mühendisler, müdürler, şefler, genel idari hizmetler sınıfı ve diğer teknik personel başta olmak üzere ihmal edilen tüm grupların taleplerine yer verdik. Son dönemde aylık artış beklentileri karşılanmayan memur emeklilerini de düşünerek, emeklilerin aylıklarını artıracak teklifleri de sözleşme masasına taşıyacağız." dedi.