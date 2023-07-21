İster emekli ister çalışan fark etmeksizin PTT ek ödemelerine Aktif Bank işbirliği ile devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaş bu destek ödemesinden faydalanabiliyor. Her kategoride yapılan zamlar sonrasında ihtiyaç kredilerinin faiz oranlarında da yapılan artışlar vatandaşı zor durumda bırakıyor. Bu kapsamda devreye giren PTT, Aktif Bank işbirliği ile yeni kredi paketi imkanı sunuyor. Zorlaşan hayat şartlarında vatandaş ihtiyacını karşılamak ya da borçlarını ödemek adına kredilere yönelirken, son aylarda ihtiyaç kredi faiz oranları da yükseltilmiş bulunuyor. Bankaların faiz oranlarını arttırmasına inat Nkolay kredi fırsatını PTT sunuyor. Uygun geri ödeme seçenekleri ile TCKN başı sonu fark etmeksizin her birey faydalanabiliyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşın kredi paketlerinden faydalanması için sadece TC Kimliği ile başvurması yeterli oluyor. PTT Kredi başvurusu yapan vatandaş ödemelerini tez almaya başlamış iken, henüz başvuru yapmamış olan birey için de fırsat bulunuyor. Yapılan başvuru sonucu 1 saat sonra hesaplara aktarılmış oluyor

PTT Yeni Kredi Kampanyası

PTT tarafından hazırlanan kredi başvuru detayları merak ediliyor. PTT Aktifbank iş birliği ile NKolay kredi veriyor. Başvuru yapmayan birey için son uyarılar yapılmakta iken bugün başvuranın hesabına bugün ödeme tanımlanıyor.

Mobil Başvuru Tamamlanabiliyor

Oturduğunuz yerden PTT Nkolay kredisinden faydalanabilirsiniz. App Store ya da Google Play Store üzerinden N Kolay Mobil uygulamasını indirerek hızlıca başvurunuzu tamamlayabilir, nakit ödemenizi alabilirsiniz. Öte yandan en yakın PTT şubesine giderek de işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Alt limit 1.250 TL, üst limit 70.000 TL

PTT Aktifbank iş birliği ile ödemesi yapılan krediden faydalanmak için sizde yukarıda belirttiğimiz yollardan birine başvurabilirsiniz. Öte yandan SMS ile de başvuru yapabilirsiniz. PTT tarafından sunulan kampanya kapsamında en yüksek kredi taksit tutarı 7 bin 453 TL olarak açıklandı. SMS yolu ile de T.C. kimliğiniz ile 3050'ye mesaj atarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Eğer ki kredi puanınızın yetmemesi durumunda en yakın PTT şubesine giderek işlemi gerçekleştirebilirsiniz.