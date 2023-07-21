Devlet özellikle de çocuğu olan hanelere ve kadınlara özel desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Çok fazla sayıda kalemde destek ödemesi bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca onay alan hane ya da birey bazında yapılan destekler düzenli ya da tek seferlik olarak sunuluyor. Devlet desteklerinden faydalanmak için ise e-Devlet'e girmek yetiyor. Dar gelirli olarak onay alan ve haneden çocuğun bulunması şartına bir çok destek ödemesi yapılıyor. Çocuğu ister okula gitsin gitmesin yaşına göre destek ödemesi için başvurular zamlı bir şekilde devam ediyor. Senede bir kere yapılan destek ödemelerindeki zamlar, artık senede iki kereye çıkarılmış bulunuyor. Buna da sebep olarak artan enflasyon rakamlarının vatandaşı zor durumda bırakması olarak biliniyor. Bu kapsamda da devreye SED ödemeleri giriyor. Devlet SED ödemelerini özellikle de çocuğu olan hanelere sunuyor.

Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammının açıklanmasından sonra gözler destek ödemelerine çevrilmiş dururken, yapılan açıklama da enflasyon oranında ek zam yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Bununla birlikte çocuğu olan hanelere yapılan destekler arasında yer alan SED desteklerine de zam yapılacağı belirtiliyor

Son dakika yapılan açıklama ile birlikte SED ödemelerine de yüzde 17.55 oranında zam yapıldığı belirtildi. Mali Müşavir Emin Yılmaz, canlı yayında bildirdi. Peki SED ödemeleri ne kadar oldu? SED yardımından faydalanan haneye okullar açılmadan yapılan zam, önümüzdeki ay itibari ile ödenmeye başlayacak. Hak sahibi vatandaş SED ödemelerinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

SED Ödemelerine yapılan zamlar ile alakalı yapılan açıklama şu şekilde; "Okul öncesi (ana sınıfı) çocuklarda 2059 TL’ydi, zamlı olarak 2421 TL’ye, İlköğretim çağındaki çocuklar 3090 TL alıyordu, şimdi yeni zamla birlikte 3632 TL alacaklar, Ortaokul çağındaki çocuklar 3295 TL alıyordu, yeni zamla birlikte ortaokul öğrencilerinin ailelerine 3874 TL’ye kadar ödeme yapılacak, Ortaokul çağında olup okumayan çocuklar için 2059 TL’ydi, zamla birlikte bu çocuklar için verilen devlet yardımı 2421 TL’ye yükseldi. Yükseköğretim (üniversite) düzeyindeki çocuklar için 3078 TL olarak verilen destek ödemesi, 4358 TL’ye yükseldi"

SED Desteği Başvuruları

SED ödemeleri için yapılan ödemelerden faydalanmak için e-Devlet'ten başvuru yapmak yeterli oluyor. Bu kapsamda haneye giren kişi başı gelirin, asgari ücretin üçte biri olması yeterli oluyor. E-Devlet üzerinden Aile Bakanlığı sosyal ödemeler kısmından başvurular tamamlanabiliyor.