2023 yılı emekli yılı olacak dedirten gelişmeler Ocak ayından beri duyurulmakta. Emekliye Ocak zammı, ikramiye zammı, en düşük emekli zammı derken promosyonlara yapılan zamlar, emekliyi mutlu etmişti. Ancak Temmuz da yapılması beklenen zam artı seyyanen zam onay almamış, kademeli artı ile birlikte en düşük emekli maaşına da zam gelmemişti. Enflasyon rakamlarının artması ve enflasyonun biraz üzerinde seyreden zam oranı, zam sonrası yapılan artışlar karşısında şimdiden erimiş gibi durmakta. Emekli maaşının açlık sınırının altında seyrettiği günümüzde geçimini zorla idame ettiren emekli de ek ödeme seçeneklerine yönelmekte. Gerek promosyon ödemeleri, gerekse de düşük faizli krediler emekli için hayat kurtarıcı olmakta.

Temmuz ayında da bankalar emekli için bir çok fırsat sunuyor. Son dakika yapılan açıklama ile birlikte emekliyi mutlu edecek gelişmeler mevcut. Emeklinin sadece başvuracağı kampanya detayları açıklandı. Bu sefer müjdeli haberi Akbank verdi. Akbank emekli promosyonu ödemelerinde hep bir adım önde olma stratejisi ile müşteri portföyünü arttırmakta iken, emekli de promosyon artı kampanyalardan faydalanmak için adeta kuyruk oluşturarak sıraya girdi. Akbank'ın bir süredir devam eden promosyon ödemesi için son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak açıklandı. AKbank emekli promosyonuna ek olarak düzenlediği kampanya kapsamında toplamda 10.000 TL nakit ödeme yapacak. SSK BAĞ-KUR emeklisi fark etmeksizin emekli promosyonu kampanyasından tüm emekliler faydalanacak. Ve tek şart başvurmak olacak. Emekli maaşını Akbank'a taşıyan emekli 10.000 TL'ye kadar nakit ödeme alabilecek.

Akbank Emekli Promosyonu Miktarı

Akbank emekli promosyonu kapsamında emeklinin maaş aralığına göre ödeme yapacak. Bu kapsamda 0-3.499 TL arasındaki maaş tutarına sahip emeklilere 4.200 TL, 3.500-4.999 TL arasındaki maaş tutarına sahip emeklilere 4.700 TL, 5.000-6.999 TL arasındaki maaş tutarına sahip emeklilere 5.500 TL, 7.000-9.999 TL arasındaki maaş tutarına sahip emeklilere 6.500 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaş tutarına sahip emeklilere 7.000 TL promosyon verilecek

Kredi Kartı Başvurusuna 3.000 TL Ödeme

7.000 TL emekli promosyonuna ek düzenlenen kampanya kapsamında bireysel kredi kartı başvurusu ve harcama sözüne der 3.000 TL'ye varan ödeme imkanın sunacak. 31 Temmuz'a kadar geçerli olan promosyon artı kampanyadan faydalanmak gerek elektronik ortamdan gerekse de şubeye giderek tamamlanacak.