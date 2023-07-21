Dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşa devlet desteğini sürdürüyor. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden yapılan destek ödemeleri, hayat kurtarıcı olurken, temel ihtiyaçların karşılanmasında da önemli rol oynuyor. Afet durumlarında da Devlet desteğini sürdüğünü belirtmiş bulunuyor. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi yıkan korkunç deprem sonrasında zor durumda kalan hanelere İç İşleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre destek ödemesi yapılacağı belirtilmişti. Nisan ayında ödemesine başlanılan deprem yardımı kapsamında, Temmuz ayında ödenmesi beklenen kira yardımının ne zaman hesaplara geçeceği araştırılmaktaydı. Ve konu ile alakalı son dakika açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından yayınlanan bildiriye göre deprem yardımlarının 4. kısmı bugün hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı.

Bakan Kira Yardımını Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından ödemelerin aktarıldığını şu sözlerle ifade etti. Bakan Yerlikaya ;"AFAD ’dan Nisan ayından itibaren 4. kira destek ödemesi depremzede vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı. Temmuz ayında; toplam 304.108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı. 4 ayda ise toplam yapılan kira yardımı; 5 milyar TL'yi aştı. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında ve yanında olmaya da devam edecek." dedi.

Kira Yardımı Kaç Para Ödeniyor

Nisan- Mayıs- Haziran aylarında ödenen ve Temmuz ayı için de merakla beklenen depremzedeye kira yardımı miktarı ediliyor. Deprem sonrası yapılan açıklama ile birlikte ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara da 3 bin lira kira yardımı yapılacağı belirtilmişti. Haziran ayı ödemeler, 17-18 Haziran tarihinde hesaplara aktarılması sonrasında hak sahibi vatandaş Temmuz ayı ödemelerini merakla beklemekteydi. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklama da hak sahiplerine ödemelerin aktarıldığı bilgisi verildi.