Emekli maaş zammı sonrası büyük hüsran yaşayan emekliler ek gelir için her yolu araştırıyor. Emekliyi sevindirecek haber bugün Akbank'tan geldi. Milyonlarca emekliye kapılarını açan Akbank, SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden başvuru yapan tüm emeklilere 10.000 TL'ye Varan ek gelir imkanı sunuyor. Akbank'ın karşılıksız ve geri ödemesiz ek gelir kampanyasının detayları ortaya çıktı. emekli maaşını taşıyanlara 3 yıllık sözleşme karşılığında promosyon sağlanacak nokta Akbank emekli promosyon kampanyası detayları haberimizde…

AKBANK’TAN EMEKLİYE DESTEK KAMPANYASI

Akbank, emeklilere yönelik iki aşamalı bir emekli maaş promosyonu kampanyası düzenlemiştir. İlk aşamada, maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca hesabını Akbank'ta tutma sözü veren tüm emekli müşterilere maaş promosyonu ödemesi yapılıyor. Bu promosyon tutarları, emekli maaşının belirli aralıklara göre değişmektedir. Promosyon tutarları aşağıdaki şekildedir:

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.200 TL

Emekli maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 4.850 TL

Emekli maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 6.250 TL

Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.000 TL

Bu promosyonlar, dul ve yetim aylığı alan emeklilere de uygulanmaktadır. Ancak en düşük emekli aylığı 7.500 TL olduğu için diğer emekliler daha yüksek tutarlarda ödeme alabilmektedir.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Ayrıca, emekli maaş müşterisi olan Akbank müşterilerine ek bir promosyon verilmektedir. Bu promosyon için müşterilerin kredi kartlarından 12 ay boyunca her ay en az 2.500 TL harcama yapma sözü vermeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlayan müşterilere 3.000 TL tutarında kredi kartlarına chip-para olarak yatırılmaktadır.

Bu kampanya ile Akbank, emeklilere ek gelir sağlama fırsatı sunmakta ve müşterilerine daha fazla avantaj sunarak tercih edilebilirliklerini artırmaktadır. Emekli müşteriler bankaya gitmeden kampanyadan yararlanabilmektedir. Ancak, kampanya koşulları ve güncel tarife için bankanın resmi kanallarından detaylı bilgi almak önerilmektedir.