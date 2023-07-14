Türkiye'de uzun süredir beklenen erken emeklilik yasası için önemli adımlar atılıyor. 2. Torba yasa ile gerçekleştirilecek olan emeklilik reformu kapsamında, SGK girişi 2000-2008 arasında olan vatandaşlara 45-48 yaş arasında erken emeklilik hakkı sağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği sözleri yerine getirme taahhüdüyle birlikte milyonlarca kişiye müjde verilmiş durumda. TBMM'den geçen düzenleme ile erken emeklilik ile ilgili önemli adımlar atılmıştır. İşte son gelişmeler...

Türkiye'de "Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar" (EYT) olarak adlandırılan kesimin beklentileri doğrultusunda, emeklilik reformunda önemli bir ilerleme kaydedildi. 2. Torba yasa kapsamında hayata geçirilecek olan reform ile SGK girişi 2000-2008 arasında olan kişilere erken emeklilik hakkı sağlanacak. Bu düzenleme sayesinde, 45-48 yaş aralığındaki vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşabilecek.

EMEKLİLİK SİSTEMİ TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Yeni emeklilik reformu, sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş şartlarına ek olarak sigorta başlangıç tarihini de dikkate almayı amaçlıyor. SGK girişi 2000-2008 arasında olan ve diğer emeklilik şartlarını sağlayan vatandaşlar, 45-48 yaş aralığında emeklilik hakkını elde edecek. Bu düzenleme, daha önce yaş şartını hafif bir farkla kaçıran kişilere umut olacak.

Yeni emeklilik reformunun detayları henüz tam olarak netleşmemiş olsa da, kademeli bir emeklilik imkanı sunması bekleniyor. Bu düzenleme sayesinde, daha erken bir sürede emekli olma fırsatı yakalayan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşanacak.

YENİ EMEKLİLİK REFORMU MÜJDESİ

Emeklilik reformuyla ilgili olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlar, tarım çalışanları, staj mağdurları ve kayıtlı olan ihyalılardan da kademeli emeklilik hakkından faydalanmak istediklerini dile getirdi. Palandöken, staj süresinin emeklilik sürecine dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sonuç olarak, 2. Torba yasa ile gelen emeklilik reformuyla SGK girişi 2000-2008 arası olan vatandaşlara 45-48 yaş arasında erken emeklilik hakkı tanınacak. Bu düzenleme sayesinde milyonlarca kişi emeklilik hakkına daha erken bir sürede kavuşabilecek. Detayların netleşmesiyle birlikte, vatandaşlar emeklilik süreciyle ilgili güncel bilgilere ulaşabilecekler.