Son dakika haberi… Emekli vatandaşlar için müjdeyi Akbank duyurdu. Emeklilerin nakit ihtiyacını karşılamak isteyen Akbank'tan bomba gibi bir kampanya geldi. Nakit paraya sıkışan emeklilere T.C kimlik numarası üzerinden 13.500 destek ödemesi verilecek. Akbank ödemeyi doğrudan ATM'den yapacak ve faizsiz olarak sağlayacak. Emeklinin nakit ihtiyacına özel hızlı ve kolay çözümler sunan Akbank faizsiz nakit avans kampanyası sayesinde 6 ay vade ile 13.500 TL'ye kadar nakit destek ödemesi vereceğini açıkladı.

Peki, Akbank'ın bu cazip kampanyasından kimler faydalanabilir? Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden emekliye sunulan 13.500 TL faizsiz nakit avans ile ilgili detaylı bilgiler de paylaşıldı. Başvuru şartları ve merak edilen her şey haberimizde…

AKBANK’TAN EMEKLİYE BÜYÜK JEST GELDİ

Akbank emekliler için özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. 15,9 milyon emekliye hitap eden cazip kampanyaları ile dikkatleri üzerine toplayan özel banka emekli müşterilerine nakit ihtiyaçları olması durumunda ATM'den 13.500 TL'lik ödeme yapıyor. Üstelik Akbank'ın bu ödemesi emekli promosyonundan ayrı olarak faizsiz nakit avans şeklinde veriliyor.

Emekli maaşını halk banka taşıyarak Akbank'ın müşterisi olan emekliler, faizsiz nakit avans imkanından banka şubesine gitmeden yararlanma şansını elde ediyor. Emekliler doğrudan ATM'den ya da mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerinden başvuru yaparak faizsiz nakit avans kampanyasına katılıyor. Faizsiz nakit avans kampanyası 6 ay vadeli olarak sunuluyor.

KATILIM ŞARTLARI AÇIKLANDI

Akbank'ın emekli müşterilerine yönelik olarak belirlediği yeni kampanyada katılım koşulları da belli oldu. Kampanyaya katılmak isteyen emeklilerin mutlaka Akbank'ın yeni müşterisi olmaları gerekiyor. Üstelik emekliler Akbank müşterisi olmaları durumunda 10.000 TL'ye Varan promosyon fırsatını da kazanıyor. Bu durumda banka tarafından emekliye yapılan ödeme 13.500 TL'den 23.500 TL'ye kadar yükselebiliyor.

Akbank'ın faizsiz nakit avans kampanyası kapsamında başvurularını yapanlar sadece 2 dakika içinde onay alıyor. Hemen hesabınızdan bankamatik kartı ile birlikte ödemenizi alma şansına sahipsiniz. Akbank'ın nakit avans kampanyasında geri ödemeler 6 ile 12 ay arasında değişen taksitlerle yapılabiliyor. Şubesiz faizsiz nakit avans kampanyasını kaçırmak istemeyenler için son başvuru tarihi Temmuz ayının sonu olarak açıklandı. O tarihe kadar başvurularını tamamlayanlar ödemeden anında faydalanacak.