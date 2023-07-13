KDV zammı öncesi son çıkış... Tuvalet kağıdı ihtiyacı olanlar dikkat son indirim geldi. 32'li tuvalet kağıdı son kez dip fiyata düştü. Bu fırsat kaçmaz kaçıranlar çok üzülür. O markette son kez indirim başladı. Bu defa stok yapmalık kampanya geldi. Evinizde tuvalet kağıdı stokları bittiyse elinizi çabuk tutun. 32'li tuvalet kağıdı indirimi detayları haberimizde…

Günlük hayatın vazgeçilmeze ihtiyaç ürünleri arasında olan tuvalet kağıdı fiyatları koronavirüs pandemisini nedeniyle adeta patlama noktasına geldi. Her geçen gün zam haberleri ile gündeme gelen tuvalet kağıdı fiyatları Şimdi de KDV zammı ile el yakacak. KDV zammı henüz uygulanmaya başlamadı. 15 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. O sebeple evinde tuvalet kağıdı stokları bitenler elini çabuk tutsun. Çünkü o markette son kez tuvalet kağıdı indirimi var. 32'li tuvalet kağıdı fiyatları en dibe indi. Kaçırılmayacak kampanya ile stokları yenilemenin tam zamanı. Peki tuvalet kağıdı indirimi hangi markette? 32'li tuvalet kağıdı fiyatları ne kadar?

KDV ZAMMI ÖNCESİ FİYATLAR DİPTE

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda temizlik ve hijyen ürünlerinden alınan %18'lik KDV'nin %20'ye yükseltilmesine karar verildi. Bu durumda fiyatı son dönemlerde en çok artan ürünler arasında yer alan tuvalet kağıdı fiyatlarına da yeni KDV zammı yolda. Neyse ki KDV zammı öncesinde o marketten dev indirim geldi. Fiyatlar son kez bu seviyeye çekildi. Evinde tuvalet kağıdı stokları bitenler takım indirimli kaçırmasın. Peki, indirim sonrası tuvalet kağıdı fiyatları ne kadar oldu?

32'Lİ TUVALET KAĞIDI FİYATLARI EN DİPTE

Son bir yıl içinde iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artarken Carrefour market artan fiyatlara inat indirim uygulamaya devam ediyor. Ekonomik ve uygun fiyatlı ürünleriyle dikkatleri üzerine toplayan Carrefour'da bu defa KDV zammına inat tuvalet kağıdı indirimi başladı. Carrefour markette 32'li tuvalet kağıdında neredeyse %50 indirim var. Normal fiyatı 209,90 TL olan 32'li tuvalet kağıdı kısa süreliğine 119,90'ye satılacak. Carrefour indirimi stoklarla sınırlı olarak uygulanacak. O sebeple elinde evinde tuvalet kağıdı bitenler kampanyayı kaçırmamak için acele etsin.