Emekli vatandaşları sevindirecek müjdeler peş peşe geliyor. Milyonlarca emekli maaş zammı ile ilgili hayal kırıklığı yaşasa da bankalar harekete geçti. Emekliye özel kredi desteği kampanyaları peş peşe başladı. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisi için bir banka devreye girdi 50.000 TL'ye kadar nakit destek ödemesi vereceğini duyurdu. O banka tarafından sağlanacak olan nakit kredi desteği sayesinde emekliler derin bir oh çekecek. Çünkü emekliye ertelemeli kredi veriliyor Üstelik 36 ay vade ile düşük faiz oranı uygulanıyor. Emekliye özel kredi desteği ile ilgili Detaylar ve başvuru şartları haberimizde…

Nakit paraya sıkışan ve çeşitli ihtiyaçları için kredi kullanmak isteyen emeklilere o bankadan büyük kampanya geldi. Son yıllarda ekonomik kriz sebebiyle vatandaşın ihtiyacı artarken emekliye özel kredi fırsatları sayesinde milyonlarca emekli rahat bir nefes alma imkanını elde ediyor. Yeni emekli kredisi kampanyası ertelemeli kredi olarak verilecek. SSK BAĞ-KUR 4c emeklisi fark etmez tüm emekliler Kampanyayı anında değerlendirme fırsatına sahip olacak. Yeni emekli kredisi başvuru şartları ve detaylarda belli oldu. Düşük faizli kredi fırsatı arayanlar Kampanyayı kaçırmasın. Emekli kredisi şartları ve faiz oranları haberimizde…

EMEKLİYE ÖZEL ERTELEMELİ KREDİ

Emeklilerin nakit ihtiyacı her geçen gün artmaya devam ederken özellikle maaş zamlarının da düşük kalması ile birlikte milyonlarca emekli vatandaş banka kredilerine yönelmiş durumda. Nakit ihtiyacı olan emekliler için bankalardan da özel kampanyalar geliyor. Emeklinin derdine derman olacak yeni kampanya duyurusunu TEB yaptı.

TEB Temmuz ayına özel olarak emekli kredisi kampanyası düzenliyor. Nakit ihtiyacı olan emekliler kampanya kapsamında başvurularını banka şubelerinden ya da mobil bankacılık hizmetleri üzerinden yaparak nakit destek alabiliyor. TEB 50.000 TL ertelemeli kredi kampanyası kapsamında 36 ay vade imkanı da uyguluyor. Üstelik de en uygun faiz oranları ile emekliye özel kredi desteği veriliyor.

TEB EMEKLİ KREDİSİ ŞARTLARI

Kredi ihtiyacı olan emekliler için TEB’den gelen büyük kampanya geniş yankı uyandırdı. Nakit ihtiyacı olan emekliler kampanyadan faydalanmak için bankanın mobil bankacılık hizmetleri ve şubeleri üzerinden başvuru yapmaya başladı. Emekli kredisi kampanyası kapsamında nakit destek ihtiyacını karşılamak isteyen emekliler başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra 50.000 TL ödemeyi ATM'den alabilecek.

Türkiye Ekonomi Bankası ertelemeli emekli kredisi kampanyasına başvuru şartlarını da resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Emekli maaşı alıyor olmak aranan en önemli şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, bankaların karar listesinde bulunmamak ve bankalara gecikmiş borcu olmamakta yine aranan başvuru şartları arasında yer alıyor. Şartları taşıyanlar bu kampanyadan faydalanmak için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar başvuru yapabilir.