Temmuz ayı zam ayı olarak kayıtlara geçeceğe benziyor. Asgari ücret zammı ve bu zam ile birlikte destek ödemelerine yapılan zamlar, emekli zammı ve memur zammı ile birlikte uygulanması planlanan ek zamlar ile geçeceğe benziyor. Son dakika bir ek zam haberi daha duyuldu. En düşük memur maaşının 22 Bin TL'ye çıkarılması akabinde bekçi maaşlarının da artacağı bilinirken, milyonlarca bekçi ya da alım bekleyen aday, "Bekçi maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Enflasyonun etkisi ile birlikte seyyanen artıştan bekçiler de faydalanacak. Bu kapsamda bekçi maaşları 25 bin TL'nin üzerine çıkacak. Yapılan ara zam ile birlikte bekçi maaşları en yüksek 28 Bin TL'ye dayanacak.

Bekçi maaşları da yükselecek

TÜİK haziran ayı verilerinin açıklanması sonrasında milyonlarca kişinin zam oranı belli oldu. Asgari ücret emekli memur maaşlarının güncellemesi sonrasında bekçi maaşları da yeni bir güncelleme alarak, 28 bin TL seviyesine çıkacağı belirtiliyor.

Bekçiye Ara Zam Yaradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde vaadini verdiği en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılacağı konusu, hükümetin toplantıları ve kurullar sonrasında onay almıştı. Yıllık olarak yüzde 38,21'in üzerine çıkan enflasyon rakamı, memur maaşlarının da kat be kat artmasını sağlamıştı. Bekçi maaşları ile alakalı olarak süre gelen araştırmalar da nihayet sonuçlandı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan açıklamada, "En düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir." denilmişti.

En düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşının ortalama olarak 27 bin 579 liraya kadar yükselmesi bekleniyor.

Bekçi Maaşları Ne Kadar?

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12.036 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12.464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14.196 TL

Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL'ye ulaşmaktadır.

Bekçiler nasıl çalışıyor?

Mahallelerde ve çarşılarda görev alan bekçiler genelde 12 saat vardiya ile çalışmaktadır. Mahalle bekçileri eğer İstanbul’da görev yapıyorlar ise 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemine tabii olmaktadır. Çalışılan yere göre vardiya saatlerinde değişiklik olmaktadır. Bekçi alımı 2023 ile alakalı olarak henüz bir gelişme mevcut değildir. Alım açıklaması yapıldığı anda paylaşılacaktır.