Memur emekli EYT'li maaş zammı son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyordu. Ayrıca seyyanen zam gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanıtı da merakla bekleniyordu Hatta bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmenin ardından maaş zammı belli oldu. Memur emekli EYT'li için beklenen Haber geldi. Peki, maaşlara ne kadar zam geldi? Maaş zammı sonrası yeni zamlı maaşlar ne kadar oldu?

Hükümetin açıkladığı zam kararının ardından, memur ve emeklilerin maaşlarına zam yapıldığı ve yeni aylık tutarlarının belirlendiği duyuruldu. Zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihler de açıklandı.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşlarının zam düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla onaylandı ve zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 19.77, Emekli Sandığı emeklilerine ise yüzde 17.55 oranında zam yapıldığı belirtildi. Bu zam oranları, Meclis'te kabul edilerek yüzde 25'e tamamlandı.

Yeni düzenlemeye göre, en düşük emekli memur aylığı 7 bin 901 liradan 9 bin 877 liraya yükseltildi. Memur emeklileri, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alacaklar. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 17 Temmuz ile 28 Temmuz arasında ödemelerini alacaklar.

EYT’LİLER DE ZAM ALACAK

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında Mart ayında dilekçe verenler de zamdan faydalanacak. EYT'lilerin emekli maaşları da yüzde 25 oranında zam alacaklar.

Bununla birlikte, memur maaşlarında da artış yaşandı. Farklı unvanlardaki memurların maaşları belirli tutarlarda yükseltildi.

Bu zam kararlarıyla, memur ve emeklilerin maddi durumlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Ödemelerin belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılmasıyla birlikte, çalışanlar ve emekliler daha yüksek maaşlarla ekonomik refahlarını artırma imkanına sahip olacaklar.

SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Partisi'nin Grup toplantısında emekli maaş zamları ile ilgili önerini açıklamalarda bulunmuştur. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası camların görüşüleceği TBMM genel kurulu da ertelenmişti. milyonlarca emekli de bu kararla birlikte oldukça heyecanlandı. maaşlara ekran beklentisi ortaya çıkarken zam gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanında merak konusu oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün beştepe'de önemli bir görüşme gerçekleşti. görüşmenin ardından emekli maaş zamları ile ilgili açıklama yapılması bekleniyordu ancak herhangi bir açıklama gelmedi. ilerleyen günlerde emekli maaş zamları konusunda bir düzenleme olması halinde haberlerimizde sizlerle paylaşacağız...