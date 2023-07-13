Erken emeklilik artık hayal değil. Yeni hükümetin kurulması ile birlikte yeni torba yasalar kapsamında bir çok gelişme yaşanıyor. Gün gün açıklanan yeni düzenlemelerde 10 yıllık prim günü olan bireye erken emeklilik kapısı açılabiliyor. 42- 49 yaş arası birey de erken emeklilikten faydalanabilecek. 2000 yılı sigorta girişi olan bireye 42 50 yaş aralığında erken emeklilik müjdesi uzmanlar tarafından verildi. Torba yasa kapsamında emeklilik prim günü sayısı ve emeklilik yaşı belli şartları taşıyan emekli adaylarında düşürülerek erken emekli olunması sağlanacak. Peki erken emeklilik yasasından kimler faydalanabilecek.

Hayatı boyunca çalışan gününü doldurmasına az kalan yaş şartını belirli kurallarla dolduran vatandaşın erken emekli olabileceğini biliyor muydunuz. Uzmanlar bu konuda türlü türlü hesaplamaları paylaşmakta. Peki erken emeklilik fırsatından kimler faydalanabilecek? Mart ayında onay alan ve Kahramanmaraş depremi sonrasında 1 Nisan'da onaylanan EYT'den 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan birey faydalanmıştı. Milyonlarca birey bu sayede emekli olmuş emekli maaşı almaya başlamıştı.

Ancak emekliliği ay farkı ile kaçıran Eylül- Ekim- Kasım 1999 ve 2000 sonrası sigorta girişi olan birey de erken emeklilik için tasarıları merakla beklemeye koyulmuştu. 10 yıl sigortalılık şartıyla erken emekli olmak artık hayal değil. Emeklilik ile yaş ve prim şartlarının değişmesi ile birlikte milyonlarca erken emeklilik bekleyen vatandaşa emeklilik kapısı açılmış oldu.

Yaşları ilerleyen ancak prim gün sayısını tamamlayamayan kişiler yaştan emeklilik kapsamından faydalanabiliyor. Sigorta giriş tarihine göre ise 10 yıl (3600 gün) çalışarak emekli olmak mümkün. Yaştan emekli olabilmek için yaş şartını aşmış olmak ve en az on yıl prim günü ödemesi bulunması mümkündür. Yeterince çalışma hayatına dahil olamamış ama yaşı geçmiş kişiler bu haktan faydalanabilmektedir. Prim günü tamamlama imkanı olmayan birey bu hakka sahiptir.

Seçim öncesinde emeklilik reformunun sil baştan düzenleneceği açıklaması Erdoğan tarafından yapılmıştı. 2000 sonrası sigorta girişi olan birey için erken emeklilik fırsatından faydalanabilecektir. Bu kapsamdan 2000 yılı sonrası doğumlular faydalanabilecektir. 2000 yılı sonrası sigorta girişi olan birey için 1800 gün prim indirimi yapılacaktır.

Normal Şartlarda Emeklilik

Normal yaş emeklilik şartlarında uzmanların hesaplamaları şu şekildedir. ''İlk sigorta girişine göre yaştan emeklilik farklılık göstermektedir. 9 Eylül 1981’den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılık süresi bulunan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir. Diğer yandan, 9 Eylül 1976’dan önce ilk kez sigortalı olan erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılık süresi bulunan erkekler, 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir. Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yıl (3600 gün) çalışarak emekli olma hakkına sahiptir. Ancak aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da gerekmektedir. Ayrıca, daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddi de yükselmektedir. Örneğin, 1 Ocak 1990 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018’de doldurmuşsa, 15 yıllık sigortalılık süresini ve 60 yaşını doldurma şartını yerine getirerek yaştan emekli olabilir.'' denilmiştir.

Konu ile alakalı olarak SGK resmi internet sitesinde açıklanan bilgiler şu şekildedir.

23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

- 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.

- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

Yeni Emekli Kanunu

Yeni emeklilik kanuna göre 9000 prim günü aranmaktaydı. Yeni tasarı ile bu gün sayısı 7200'e indirgenecek. SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi olarak bilinen yeni tasarı da küçük esnafın 5 yıl önce emekli olacağı açıklandı. Bu düzenleme ile yaşl şartının da tamamlanması ile de erken emeklilikten faydalanılabilecek