Emekli ve memurun zam oranı 5 Temmuz da belirlendi. Seçim öncesinde en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı açıklaması yapan Erdoğan'ın bu açıklamasına istinaden emeklileri de ilgilendiren vaatler belirtilmişti. Memur zammı beklenilen kadar olurken emekliye yeni reform hareketi kapsamında yüzde 25 zam yapıldı. 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %19.77 olarak açıklanırken memurlarda bu zam oranı ise %17.55 olarak belirtildi.

Bu açıklamalar sonrasında emekli ve memura ek zam yapılması yönergesi meclise sunuldu ve kabul edildi. Torba Yasaya eklenen yönerge memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendirirken bu kapsamda zam oranı yüzde 35'e yükseltildi. Torba yasa kapsamındaki yönergeler bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onay alacakken, onay alması öncesinde bir çok hesaplama daha yapıldı. Memura yapılan zam memuru hayatını pozitif olarak değiştireceğe benziyor. Enflasyon zammına ek olarak toplu sözleşme zammına 8.077 TL seyyanen ödeme yapılacak. Bu hesaplamalara göre kamuda çalışan uzman memur 22,938 lira, uzman öğretmen 29,538 lira, 4/1 öğretmen 26,654 lira, polis memuru 29,525 lira, profesör 48,124 lira ve hizmetli 20,376 lira maaş alacak

2023 ilk çeyreğinde açıklanan enflasyon rakamı toplamı yüzde 19,77 olarak belirlenirken zamlar konusunda enflasyon farkı +... şeklinde formül kabul edildi. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte memur emeklisine yüzde 7,45, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5,23 ek zam yapıldı. Temmuz ayı ödemelerinde en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecekken en düşük memur emeklisi maaşı da 7,901 TL'den 9,876 TL olarak ödenecek.

Emeklinin bu durumda borçlarını kapatmak ya da ihtiyacını karşılamak adına ek ödemelere gözünü çevrilmiş durumda. Bankalar ve PTT'de emekliye özel kampanyalarını hazırlamaya başladı. PTT emekli kampanyası kapsamında kefilsiz ve şartsız emekli kredisi imkanı sunulacak. PTT emekli kredisi 10.000 Tl- 70000 TL arasında ödenecek. PTT emekli kredisinde ne kadar ek ödeme alırsanız alın %3,19 faiz işleyecek. Emekli maaşı 7500 TL üzerinde olan emekli ihtiyacına göre PTT üzerinden ihtiyaç kredisi çekebilecek. PTT Aktif Bank işbirliği ile sadece ihtiyaç kredisi vermektedir. Taşıt kredisi emlak kredisi ödemesi yapmamaktadır.

Emekliye onaylanan ve TBMM'de bu hafta onay alması beklenen yüzde 25 zam ile sonrasında bankaların yeni kampanyaları açıklanmış bulunuyor. Her banka emekliye özel türlü türlü kampanyalar düzenliyor. Siz de emekli maaşınızı taşıyarak ek ödeme almak isterseniz, bankaların sunduğu bu kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

PTT tarafından emekli kredisi kampanyası ile alakalı yapılan açıklamada; PTT Emekli Kredisi: PTT, kefilsiz ve şartsız olarak acil nakit ihtiyacı olan emeklilere kredi imkanı sunuyor. Bu kampanya kapsamında, %3,19 faiz oranıyla başlayan ve 70.000 TL’ye kadar çıkabilen nakit krediler veriliyor. Emekliler, bu kampanya sayesinde 14.000 TL, 50.000 TL veya 70.000 TL gibi farklı tutarlarda kredi kullanma seçeneğine sahiptir. ''denilmiştir.

Bu kapsamda emeklimaaşını PTT'ye taşıyan emekli ödül olarak 3500 TL'ye varan promosyon ödülü de alabilecek. En düşük 10.000 TL kredi kullanan emekli bu kapsamda 13.500 TL alacak.