Son dakika! FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in Amerika'daki çiftliğinde öldüğü iddia edildi.

Fetullah Gülen öldü mü? Fetullah Gülen ne hastasıydı?

2022 yılında da Fethullah Gülen'in kalbinin durduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Ayrıntılar geliyor..

Fethullah Gülen kimdir?

Fetullah Gülen 27 Nisan 1941 Pasinler doğumludur. Fethullahçıların lideridir. Vaiz, yazar ve eski imamdır. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının kurucularından biriydi.

28 Şubat sürecinde, Fethullah Gülen hakkında örgüt kurma sucuna dair bir rapor hazırladı. Emniyet Genel Müdürlüğü bu raporu aldıktan 3 gün sonra, Gülen, sağlık problemlerini gösterip Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve o günden bugüne Pensilvanya'da yaşamaktadır.