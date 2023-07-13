Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından gençlere müjdeyi verdi. Bakan Bak, sosyal medya hesabından "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." diyerek müjdeyi duyurdu.

Peki ücretsiz müze kart başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz müze kart nasıl alınır?

Ücretsiz müze kart almak için öncelikle 18-25 yaş arası olmanız gerekmektedir. Daha sonra muzekartgns.com adresine girerek başvuru yapabilirsiniz.

Peki müze kart nerelerde geçerli? Müze kartla nerelere gidilir?

2023 İstanbul Müzekart'ın geçtiği müzeler şu şekilde;

Topkapı Sarayı

Beylerbeyi Sarayı

Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Yıldız Sarayı

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

Fethiye Müzesi

Galata Kulesi

Galata Mevlevihanesi

Rumeli Hisari

Islam Bilim ve Teknoloji Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzesi