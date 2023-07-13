Fransa'da Emmanuel Macron'a şok! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un evine içinde kesik bir parmak olan kutu gönderildi.

Emmanuel Macron, emeklilik yaşının yükseltilmesi yasası, Cezayir asıllı Nahel'in polis tarafından öldürülmesi gibi olaylar nedeniyle Fransa'da protestolarla baş başa kalmıştı. Macron'un evine tüm bu süreçte bir de nereden geldiği bilinmeyen kesik parmak gönderildi.

KESİK PARMAĞI KİMİN GÖNDERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Emmanuel Macron'un evine, içinde kesik parmak olan bir kutu gönderildiği açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestolarla sınav verirken bir de evine gönderilen kesik parmakla şok yaşadı.

Macron'un evine içinde kesik bir insan parmağı bulunan bir kutu gönderildiği açıklandı. Polisin çalışmaları sonrası kutuyu gönderen kişinin tespit edildiği öğrenildi.