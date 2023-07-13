Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri 15 milyon vatandaşın gündeminden düşmüyor. Emekliye ne kadar zam gelecek emekli zam oranları ne kadar olacak tartışmaları devam ederken Az önce emekli zammı TBMM’den geçti. Emekli maaş zammının onaylanması ile birlikte yeni oranlarda belli oldu. Emekliye yapılacak olan zam oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Peki, en düşük emekli maaşına zam geldi mi? Emekli maaşları ne kadar oldu? Yeni zamlı emekli maaş tablosu ve detaylar haberimizde…

Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi çattı. Emekli maaş zammı TBMM’den geçti. Emekliye temmuz zammı ile ilgili ek zam gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları devam ederken maaş zammı %25 olarak kabul edildi. Ancak hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir ek zam açıklaması gelebilir. Peki, Yeni emekli maaşları ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşları kaç TL oldu? Emekli maaşlarına yapılan yeni düzenleme sonrası zamlı emekli maaş tablosunu netleşti. Peki, en düşük emekli maaşına zam var mı yok mu? Son dakika emekli maaş zammı detayları haberimizde…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TBMM’DEN GEÇTİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon %19.77 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilere %5'lik refah Payı ile birlikte hazırladığı zam teklifini TBMM plan ve bütçe komisyonuna sundu. Plan ve bütçe Komisyonu tarafından onaylanan emekli maaş zammının görüşmeleri genel kurulda başladı.

Gelen son dakika bilgisine göre emekli maaş zammını da içeren 9 madde TBMM'de kabul edildi. Böylece SSK BAĞ-KUR memur emeklisi EYT emeklisi vatandaşlara temmuz zammı %25 olarak gerçekleşti. Ancak emekliler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir sürpriz gelebilir.

2023 TEMMUZ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Peki 2023 Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşına Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşı 7500 TL olarak ödenmeye başlarken Temmuz zammının bu ödemeye etki etmeyeceği öğrenildi. Yani en düşük emekli maaşına temmuz zammı gelmiyor. Fakat bu konuda da Son Söz Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da…