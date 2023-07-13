Dünyanın en büyük e-ticaret devi Amazon indirim günlerine girdi! Amazon'da teknoloji ürünleri büyük indirimlerle satışa çıkarılırken, Apple ürünlerinde her gün bir dev indirim fırsatı devam ediyor.

Gelen vergilerle Apple ürünleri ülkemizde her gün zamlanarak ulaşılamayacak fiyatlara geldi. Neyse ki online alış veriş devi Amazon'da indirim günleri başlarken iPhone fiyatlarında dev fırsatlar duyruldu. Dün iPhone 13, 512 GB modeli indirimde olan sitede bugün 13 Temmuz 2023 itibariyle iPhone 13 128 GB modeli indirime girdi.

Amazon Prime Day'e özel kampanyadan en ses getireni şüphesiz Apple ürünlerine yapılan dev indirimler oldu. Amazon Prime üyelerine özel olarak Amazon'un Prime Day indirimlerinde iphone modelleri uygun fiyata satıla çıkarıldı.

Prime Day Fırsatlar kampanyası günlerinde iPhone 13 128 GB modeli indirimleri devam ediyor. Güncel fiyatı ülkemizde 40.677 TL olan iPhone 13 128 GB modeli Amazon'da 5 bin TL'lik indirimle 35.499 TL'ye satışa çıktı. Ancak almak için elinizi hızlı tutmanız gerekiyor çünkü indirimli iPhone 13 modelleri stoklarla sayılı.

İşte Amazon iPhone fiyatları;

iPhone 13 128 GB Blue: 35.499 TL

iPhone 13 128 GB (PRODUCT) RED: 35.499 TL

iPhone 13 128 GB Starlight: 35.499 TL

iPhone 13 128 GB Midnight: 35.499 TL