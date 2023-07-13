Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk gün geçmiyor ki kullanıcıların başına bir çorap örmesin! Twitter'a yeni gelen özellik yine kullanıcıları ayaklandırdı.

Twitter'a bir süre sonra kullanıcıların beğeni ve aboneliklerini gizleme özelliği gelmeye hazırlanıyor. Yani bundan sonra bir kullanıcının beğenilerini göremeyeceksiniz! Gelen bu özellik ilk başta sadece Twitter Blue kullanıcılarına gelecek. Yani Twitter Blue kullananlar beğenilerini veya aboneliklerini diğer kullanıcılardan gizleyebilecek.

Twitter'ın kullanıcıları çığrından çıkaran son özelliği limit sınırlaması olmuştu. Instagram tam da o esnada Twitter'a rakip olacak Threads uygulamasını piyasaya sürmüştü. Ancak yeni uygulama tam bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Hal böyle olunca kullanıcılar yine Twitter'da kalmış ve Elon Musk'a mahkum olmuştu. Milyarder Musk bu özgüvenle bir özellik daha getirmeye hazırlanıyor.

Twitter’da ücret karşılığında Twitter Blue abonesi olan kullanıcılar, artık diğer kullanıcılardan beğendiği tweetleri gizleyebilecek. Bu özelliğin ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara gelmesi bekleniyor. Özelliğin duyrulmasıyla kullanıcılar "Nasıl ya, beğendiğim çocuğun beğenilerini görmeden nasıl anlayacağım" yorumları yapıldı.