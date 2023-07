Roku Channel ile Google önemli bir anlaşmaya imza attığını duyurdu. Roku ve Google kullanıcılara ücretsiz dizi ve film izleme olanağı için bir araya geldi.

ABD merkezli 80 binden fazla içerik bulunan Roku Channel, yapılan anlaşmayla artık Google TV üzerinden izlenebilecek. Roku Channel yapılan anlaşmayla Google ve Android TV’lere geliyor.

Bundan böyle Google TV ve Android kullanıcıları, Die Hart, WEIRD: The Al Yankovic Story ve The Great American Baking Show gibi dünyaca ünlü yapımları izleyebilecek. Gelen özellik sadece Android kullanıcılarına özel olduğunu ekleyelim. The Roku Channel’ı Google Play Store üzerinden Google TV’nize veya Android TV cihazınıza indirerek izleyebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra herhangi bir abonelik ve ya kayıt yapmanıza da gerek yok.

Roku Channel, şu an saece Roku TV, Samsung TV, ve Amazon Fire TV’lerde bulunuyor. Ancak yapılan Google anlaşmasıyla Roku Channel'in artık daha geniş alanlara yayılması bekleniyor.