Devlet destek kapsamını gün gün arttırırken, özellikle de kadınlara sunulan desteğin ardı arkası kesilmiyor. Bu kapsamda yeni bir ödeme ile yılda toplamda 6.600 TL maaş alacaksınız Kadınlara 1100 TL destek ödemesi uzun zamandır var olan ancak milyonlarca kadının hak kazanacağını bilmediği bir destek ödemesi olarak karşımıza çıkıyor. Tek Başvuruya ev hanımları iki ayda bir 1100 TL ödeme alıyor. Yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi ev hanımlarını yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Devlet tarafından açıklanan ve Aile Bakanlığı'nın onay verdiği kadın destek programı başvuruları devam ediyor. İlgili şartları taşıyan kadın e-devlet üzerinden yaptığı başvuru ile kısa bir değerlendirme süreci akabinde hak kazanması durumunda ödemesini düzenli olarak alıyor.

Kadınlara destek başvuru şartları

Devlet dar gelirli vatandaşa türlü türlü ödeme yapıyor. Özellikle de hükümetin kadına verdiği değer, ödediği destek paraları ile ispatlanırken, kimi destek maaş olarak kimi destek de temel ihtiyaçlarını karşılamak adına yapılıyor. Başvurular e-Devlet'te elektronik ortam üzerinden ya da Kaymakamlıklara bağlı SYDV'lerden tamamlanabiliyor. Sunulan belgelerdeki bilgilerin eksizsiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekliliği mevcut iken kazancını az gösteren bireyin bu durumun anlaşılması akabinde hakkında cezai işlem uygulanacağı biliniyor. Ev hanımları başvurularını doğru bir şekilde doldurmasının akabinde aradan 2 hafta geçmeden Bakanlık tarafından hak kazanılıp kazanılmadığı konusunda bilgilendirme yapılıyor. E-devlet üzerinden 1500-2500 TL arasında değişen destek ödemelerine başvuruda bulunabilirsiniz.

Ev Hanımlarına Bir Çok Destek mevcut

Ancak ev hanımlarına türlü türlü destek ödemesi yapılıyor. Ayrıyeten bir çok kalemde ödeme de aynı anda alınabiliyor. Bu ödemelerden biri de 1100 TL destek ödemesi olarak karşımıza çıkıyor. E-devlet üzerinden sosyal destek başvurusu yapan kadın, 1100 TL maaş harçlık alıyor. 2 ayda bir yapılan destek ödemesi ile kadının temel ihtiyacını karşılaması sağlanıyor. Öte yandan tüm bu yardımların yanı sıra Aile Destek Programı Kapsamında 1250 TL ödeme hak kazanılabiliyor. Bunun yanında 650 TL çocuk bileşeni yardımı ile birlikte 220 TL elektrik desteğinden faydalanılabiliyor. Siz de devletin sunduğu bu imkanlardan henüz faydalanmıyor iseniz hemen E-devlet hesabınızdan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlar sayfasından başvurunuzu tamamlayabilir ve onay için beklemeye koyulabilirsiniz.