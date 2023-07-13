Bankalarda promosyon rekabeti yeniden alevlendi. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları adeta emekliye promosyon vermek için birbiriyle yarışıyor. Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi bu sabah verildi. Banka banka emekli promosyon listesi sonunda güncellendi. Emekliye özel ek ödeme yapan bankalar ödeme miktarını da adeta arşa çıkardı. Yani emekli Temmuz zammı sonrası bankalarda da rekabet son sürat başladı. Peki, hangi banka emekliye ne kadar ödeme yapıyor. İşte banka banka güncel promosyon listesi ve detaylar…

Bankalarda emekli promosyon rekabeti tam gaz sürüyor. Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalardan da yeni bir güncelleme geldi. Temmuz ayı emekli banka promosyonlarına zam yapıldı. Yeni zamlı promosyon listesi de banka banka belli oldu. 4A 4B 4C ve EYT emeklisinin tamamına bankalardan rekor ödeme geldi. Temmuz ayı emekli promosyonunda rekor ödeme yapacak banka da açıklandı. Peki emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Temmuz ayı güncel emekli banka promosyon listesi ve detaylar haberimizde…

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 15.000 TL'YE KADAR YÜKSELİYOR

Bankaların emekliye sunduğu promosyon kampanyalarında yeni Rekorlar gelmeye devam ediyor. hem özel bankalarda hem de kamu bankalarında emekliye çok özel fırsatlar var. Bugün de bankalardan emekli promosyon ücretleri ile ilgili güncelleme duyurusu yapıldı. Özel bankalar emekli maaş promosyonu ödemelerini 7.500 TL 10.000 TL arasında güncellerken Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank'tan da duyuru yapıldı.

Özel bankalara oranla daha düşük promosyon fırsatı sunan kamu bankaları da promosyon ödemelerini arttırdı. 3 kamu Bankasından emekliye verilecek yeni promosyon miktarı tam 7000 TL oldu. Ayrıca kamu bankalarında emekliyi bekleyen farklı avantajlar da var.

Temmuz ayında emekliye en yüksek promosyon veren banka ise ING Türkiye oldu. ING Bank 7.000 TL nakit promosyonu ek olarak 3.000 TL'de ödül parası sunuyor.

PROMOSYON TEKLİFLERİ 31 TEMMUZ’A KADAR GEÇERLİ

Emekliye özel yeni promosyon teklifleri hazırlayan bankaların kampanyalarına katılım koşulları ve son başvuru tarihi de belli oldu. Bankalardan maaş promosyonu almak için son tarih 31 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Emekli promosyon kampanyalarına katılmak için 7500 TL üstü maaş almak ve 3 yıllığına maaşınızı seçtiğiniz bankaya taşımak yetiyor. Bazı bankalar kendi politikaları doğrultusunda emeklilerden fatura ödeme talimatı gibi ek şartlar talep edebiliyor.