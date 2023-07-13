Ülkenin gündemi Temmuz ayı itibari ile Torba yasa onayları ve zam haberleri olmakta. En son açıklanan emekli ve memur zammı sonrasında yeni torba yasa onayı kapsamında milyonlarca vatandaşın borcu tek kalemde silindi. 2023 Mart ayında en büyük genel af yasası kapsamında devlete borcu olanlar için düzenleme gelmişti. Bu kapsamda belirlene tarihe kadar başvuru yapanlar devlet borçlarını yapılandırmıştı. Yapılandırma kapsamında devlete borcu 2 bin TL'nin altında olanların bu borcu silinirken, daha yüksek olanlar için ise yapılandırma gelmişti.

Seçim manifestosu olarak açıklanan her vaat, yavaş yavaş onay alma yolunda ilerlerken, en merakla beklenen zam asgari ücret zammı hoşa gitmişti. Bu kapsamda emekli zammının yüzde 25 açıklanması sonrasında seyyanen zam beklentisine girildi. Ancak hükümet tarafından bu konu ile alakalı bir çalışma mevcut değil. Yeni açıklanan torba yasa kapsamı devlete borcu olanları ilgilendiriyor. Yeni torba yasa kapsamında hayatı zehir eden maskesiz dışarı çıkma ve sokağa çıkma yasağı ihlalleri cezaları silindi. Sadece başvurmak şartı ile devlete bu konuda borcu olanların borcu silinirken, o dönem cezayı ödeyenlerini geri alıp alamayacağı merak edildi. Pandemi döneminde toplanması gereken cezaların meblağsının 2.7 milyar olduğu bilinirken bu miktardan devlet vazgeçti

E-Devlet'e Hemen Girin

E-devlet hesabınıza giriş yapmanız ile birlikte devlet borcu sorgulama sekmesinden adınıza her hangi bir borç var mı yok mu görebilecek ve pandemi dönemi borçlarınızın silinmesi için başvuru yapabileceksiniz. Eğer ki borcunuzun olup olmadığını bilmiyor iseniz hemen e-devlet hesabınıza girip kontrol edebilirsiniz. Orta gelirlinin zaten yavaş yavaş dar gelirli kapsamına girmeye başladığı günümüzde devlete olan bu borçlar büyük bir yük oluştururken, yeni torba yasa ile birlikte silineceğini duyan vatandaş derin bir oh çekti. Siz de e-devlet üzerinden hemen başvurarak pandemi dönemi borçlarınızdan arınabilirsiniz.

Ödeyenler Geri Alamayacak

Hızlı davranıp pandemi dönemi borçlarını ödeyen vatandaş, geri ödeme alacak mı sorusunun yanıtı da bu yeni torba yasa ile yanıtını buldu. Zira bu konuda teklifte açıkça, “Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez” hükmüne yer verildi.