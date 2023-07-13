Yapay zeka devi tehlikesini ön gören dev şirketler ChatGPT'yi yasakladığını açıkladı! Dünyaca ünlü ABD merkezli Amazon ve Apple da dahil olmak üzere 14 dev şirket, zeka robotu ChatGPT kullanımını yasakladı.

OpenAl tarafından geliştirilen ChatGPT'ye dünya devi şirketlerinden beklenmedik darbe geldi. Yapay zekanın özellikle zaman kazandırma gibi faydaları olan ChatGPT programı kişisel verileri toplama gibi tehlikeleri de barındırıyordu. Hatta OpenAl'a ChatGPT’yi geliştirmek için dünya genelinde büyük bir kişisel veri çalma suçundan dava açılmıştı.

Tüm bunların ışığında dünya devi şirketler ChatGPT’yi yasakladı.

İşte ChatGPT'yi yasaklayan o 14 şirket;

Apple

Amazon

Samsung

Goldman Sachs

JPMorgan Chase

Deutsche Bank

Bank of America

Spotify

Verizon

Wells Fargo

iHeartRadio

Northrop Grumman

Citigroup

Accenture