Yapay zeka devi tehlikesini ön gören dev şirketler ChatGPT'yi yasakladığını açıkladı! Dünyaca ünlü ABD merkezli Amazon ve Apple da dahil olmak üzere 14 dev şirket, zeka robotu ChatGPT kullanımını yasakladı.
OpenAl tarafından geliştirilen ChatGPT'ye dünya devi şirketlerinden beklenmedik darbe geldi. Yapay zekanın özellikle zaman kazandırma gibi faydaları olan ChatGPT programı kişisel verileri toplama gibi tehlikeleri de barındırıyordu. Hatta OpenAl'a ChatGPT’yi geliştirmek için dünya genelinde büyük bir kişisel veri çalma suçundan dava açılmıştı.
Tüm bunların ışığında dünya devi şirketler ChatGPT’yi yasakladı.
İşte ChatGPT'yi yasaklayan o 14 şirket;
Apple
Amazon
Samsung
Goldman Sachs
JPMorgan Chase
Deutsche Bank
Bank of America
Spotify
Verizon
Wells Fargo
iHeartRadio
Northrop Grumman
Citigroup
Accenture