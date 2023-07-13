Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan son dakika açıklama ile emekli maaşları konusunda son hesaplar gün yüzüne çıktı. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı alanlar ve 8000 8500 9000 TL maaş alanlara yatacak olan ödemeler kapsamlı olarak araştırılıyor. Emekliye senede 2 kere zam yapılıyor. Ocak ayında yapılan yüzde 30 zam ve Temmuz ayında yapılan yüzde 25 zam ile birlikte Aralık 2022'den bu yanda emekli maaşı toplamda yüzde 55 zam almış oldu. Emekli maaşına yapılan zam oranına bakılacak olunursa 2023 yılının ilk iki çeyreğinden yarsından fazla bir artış göstermiş oldu. Ancak enflasyon rakamlarının sürekli olarak yükseliş eğiliminde olması emekli zammını da yiyip bitireceğe benziyor. Bu kapsamda emekli seyyanen artı bekliyor. Peki zamlı maaşlar ne zaman yatacak.

Temmuz ayına sayılı günler kala emekli, memur ve asgari ücretli Temmuz ayında yapılacak ve Temmuz sonunda ödenmeye başlayacak zam oranlarını merakla takip etmekteydi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında ilk asgari ücret zammı yüzde 34 olarak açıklanırken, emekliye yüzde 25 zam, memura da enflasyon artı seyyanen ödeme şeklinde zam eklendi. Bu kapsamda en düşük zam oranını emekli almış oldu.

En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerekliliği uzmanlar tarafından ortaya atılırken, en konuşulan gündem konu da bu olmuştu. Ancak beklenilen gibi zam oranları açıklanmadı.

Zamlı Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Emekli maaşları bilindiği üzere tahsis numaralarına göre verilmektedir. Temmuz ayında yapılan ve maaş zamanı uygulamaya sokulacak olan zamlı ödemeler için de bu kural değişmeyecek. Emekli yüzde 25 zamlı maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

En Düşük Emekli Maaşına Zam Var mı?

Seçim öncesinde en düşük emekli maaşına yapılan zam ile 5500 TL olan maaş 7500 TL'ye çevrilmişti. Bu zam ile birlikte prim gün sayısı haksızlığı ortaya çıkmış iken devlet bu konuya el attı ve Temmuz zammında en düşük emekli maaşını o tarihten sonra zamlı alan emekli Temmuz ayında yapılan zamdan faydalanamadı. Kök maaş üzerinden yapılan hesaplamalarda kök maaşı 6000 TL'den az olanlar zam oranından faydalanamayacak.