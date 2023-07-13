Geniş Aile dizisiyle büyük bir parlama yaşayan Ufuk Özkan'ın Siroz nedeniyle karaciğer yetmezliğine yakalandığı ve 12 ay ömrü kaldığı haberleri çıkmıştı.

Bir zamanlar Kanal D'de yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en orjinal ve başarılı işlerinden biri olan Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteri ile gönüllerde taht kuran Ufuk Özkan son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Ancak uyguladığı diyet Özkan'ın hayatına mal oldu.

Ufuk Özkan'ın yanlış bir diyet uyguladığı ve bu nedenle bağışıklık sisteminin çöktüğü, Siroza yakalanarak karaciğer yetmezliği yaşadığı ve organ nakli beklediği öğrenildi. Özkan'ın uygun organ bulunmazsa 13 ay ömrü kaldığı haberleri yapıldı.

UFUK ÖZKAN'DAN YALANLAMA

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir bildiri yayınladı. Özkan paylaşımında "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabiiki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor.. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim .Bugünden sonrada Allah'ın izniyle böle bi niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk özkan (abinizkardeşiniz) İyi ki varsınız"