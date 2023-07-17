2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Türk dizi tarihine altın harflerle adını yazdıran Geniş Aile dizisinin başrolü Ufuk Özkan'dan kara haber gelmişti.

Siroz hastalığına yakalanan ve karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın son hali hayranlarının yüreklerini parçaladı. Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakteri ile gönüllerde taht kuran oyuncu Ufuk Özkan'ın geçtiğimiz hafta 4. evre siroz olduğu açıklanmıştı. Özkan'ın organ nakli beklediği ve ömrünün sayılı kaldığı öğrenilmişti.

Ufuk Özkan, önce hayranlarına ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilgileri için teşekkür etmiş ve durumunun iyi ve kontorol edildiğini açıklamıştı. Ufuk Özkan hakkındaki haberlere dair yeni bir fotoğraf paylaştı.

Organ nakli bekleyen ve siroz ile mücadele eden Ufuk Özkan, son halini paylaştı. Özkan paylaşımında "Arkadaşlar son halim budur. Tv ve sosyal medyada yayılanlar geçen seneey aittir. 4. değil 2. evre sirozum." diyerek yazdı.

Ufuk Özkan'ın fotoğrafına hayranları "Abim nolur iyileş" yorumlaru yaptı. Ufuk Özkan'ın geçen seneey ait olan fotoğraflarında ciddi kilo kaybı yaşadığı görülüyordu.

İşte Özkan'ın son hali;