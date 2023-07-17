Bankalardan yeni faiz oranları listesi yayınlandı. Emekli ve asgari ücretliye düşük faizli 30.000 nakit destek ödemesi verilecek. Müjdeli haber sabah saatlerinde 7 farklı bankadan geldi. Nakit paraya ihtiyacı olan emekliler asgari ücretliler başvuru yaparak anında ihtiyaç kredisi kullanma şansına sahip olacak. Emekli ve asgari ücretliye hızlı Kredi imkanı tek tek duyuruldu. Temmuz ayı sonuna kadar başvuru yaparak nakit ihtiyacınızı bu bankalardan hızlı ve kolay karşılama şansına sahip olabilirsiniz. Düşük faizli kredi veren bankalar listesi ve faiz oranları haberimizde…

Asgari ücretli ve emekliye Sabah saatlerinde bankalardan güzel haber geldi. Nakit paraya sıkışan ve acil nakite ihtiyacı olanlar için bankalar yeni Kredi fırsatlarını duyurdu. Tam 7 bankada özel faiz oranı ile hızlı kredi desteği başladı. Düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler fırsatı kaçırmasın. Nakit ihtiyacı olan herkese özel fırsatlar sunuluyor. Türkiye'nin en köklü özel bankalarından özel kredi fırsatları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayı kredi faiz oranları listesi banka banka açıklandı. En uygun faiz oranı ile kredi kullanarak nakit ihtiyacınızı karşılamak isterseniz bu bankalara başvuru yapma şansına sahipsiniz. Düşük faizli kredi veren bankalar ve faiz oranları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

7 BANKADAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ FIRSATI GELDİ

Emekli ve asgari ücretli çalışanlar için bankalar devreye girdi. Yapı Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, TEB, ING Türkiye, Finansbank düşük faizli kredi için düğmeye bastı. 7 banka tarafından nakit ihtiyacı olan vatandaşlara düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. Üstelik vatandaşlar başvuru yapmaları durumunda 36 aya kadar vadeli alacakları düşük faizli kredi fırsatlarını 3 ay ödeme erteleme imkanı ile de geri ödeme şansına sahip olacaklar.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Nakit paraya ihtiyacı olan ve hızlı kredi kullanmak isteyenler için başvuru şartları da açıklandı. 18 yaşından büyük olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kredi notu 1500 puan ve üstü olmak aranan şartlar arasında bulunuyor. Bu şartları taşıyan vatandaşlar yukarıda bulunan 7 bankanın şubelerinden mobil bankacılık aracılığıyla ya da internet bankacılığı üzerinden başvurularını Hızlı ve kolay yapabiliyor. Sadece 3 dakika içinde yapacağınız düşük faizli kredi başvurularına bankalardan Anında onay geliyor.

3 DAKİKA İÇİNDE ONAY GELİYOR

Asgari ücretli emekli milyonlarca vatandaş için bankalar harekete geçti. Başvuru yapan vatandaşlara sadece 3 dakika içinde düşük faizli kredi onayı veriliyor. Başvurular banka şubelerinden mobil bankacılıktan ya da internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Ayrıca başvurusu onaylanan vatandaşların da şubeye gitmesine gerek yok. Ödemeler doğrudan ATM üzerinden ya da IBAN numarasına yapılabiliyor. Yani şubesiz masrafsız düşük faize ihtiyaç kredisi desteği Tam 7 bankada sizi bekliyor.