Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra yaptığı güncellemeler kullanıcıları bezdirmişti. Özellikle gelen son güncelleme limit sınırı ile Twitter kullanıcıları hesaplarını dahi kapatmıştı. Tam da o anda Instagram Twitter'a rakip olarak çıkardığı uygulama Threads'ı tanıtmılştı.

Başta tüm kullanıcılar büyük bir hevesle Threas'da hesap açtı. Ancak kullanıcılar büyük hayal kırıklığına uğradı çünkü Twitter'ın en önemli özelliği anonim kalınabilmesiydi. Threads'de ise kullanıcıların instagram hesaplarına Threads hesap bilgileri ekleniyor ve instagram takipçilerine haber geliyor. Hal böyle olunca Twitter kullanıcıları hayal kırıklığı yaşayarak Threads defterini kapatmış ve Twitter'a geri dönmek zorunda kalmış ve Elon Musk'a muhtaç olmaya devam etmişti.

İlk haftada 100 milyondan fazla kayıt yapılan Threads'a yeni özellikler getirildi. Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinde girilemeyen Threads'a Avrupalı kullanıcıları VPN ile giriş yapıyordu ki Meta, Threads'e VPN bağlantılarının engellendiğini duyurdu.

Threads tüm bu olumsuzlukları yeni özelliklerle kapatmayı amaçlıyor. Buna göre, Threads'de Trend Topic bölümü, geliştirilmiş aramalar yapabilme ve direkt mesaj gönderme özelliği geliyor.