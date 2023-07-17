Hükümetin seçim öncesi vaatleri tek tek gerçekleştiriliyor. Seçim öncesinde en düşük emekli maaş zammı ve ikramiye zammı sonrasında gözler asgari ücret zammında olsa da asgari ücret zammı açıklaması Haziran sonunu buldu. En düşük asgari ücret 11.402 TL olarak ödenirken, bir de devreye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı girdi. Asgari ücretliye Aile Destek Programı kapsamınca 15.000 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye Aile Destek Programı ile alakalı açıklamalarda bulundu. E-devlet üzerinden yapılan başvurular, onay alınması halinde PTT üzerinden çekilebilecek.

Aile Destek Programı aslında maddi durumu yetersiz olan ve hanedeki geliri az olan vatandaşa verilirken, hanedeki birey başına düşen gelir, asgari ücretin 3te birinden az ise de hak kazanılıyor. 12 ay boyunca her ayın belirli günlerinde düzenli olarak ödenen ve toplamda senelik 15.000 T'ye ulaşan destekten faydalanmak için hemen e-Devlet hesabınıza girmeniz gerekiyor. Artan yaşam pahalılığı, maaşların erimesine mahal vermeye devam ediyor Bu durumda devlet bir çok desteğini dar gelirli için sürdürüyor. Nakit ihtiyacı artan bireye bir ödemede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor.

Dar gelirli, ihtiyaç sahibi, nakit ihtiyacı olan vatandaşın başvurusuna 7 gün 24 saat açık olan başvurular ise bir sonraki ödeme dönemi gelmeden onaylanıyor. Bunun için ise tek yapmanız gereken TC. kimlik numarası ve şifreniz ile e-Devlet'e girmek oluyor. Başvuru süreci sonrasında onay almanız durumunda ise ödemeler PTT üzerinden ya da IBAN'a otomatik olarak ödeniyor. Son gelişmelere göre ise emekli vatandaş da e-Devlet hesabı üzerinden başvuru yapabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yeni Türkiye Aile Destek paketi programı ile birlikte emekli ve asgari ücretliye de ödenecek olan başvuruları tekrardan açtı. Emekli de belirli kurallar çerçevesinde bu destek ödemesinden faydalanabiliyor. Ödemeler 850 TL-1250 TL aralığında değişiklik gösteriyor.

Buna ek olarak elektrik desteği ve çocuk desteği gibi ödemelerden de faydalanılabiliyor. 350 TL-650 TL aralığında değişen çocuk desteği ile birlikte 220 TL'ye kadar da elektrik desteği ödemesi alınabiliyor. Yani toplamda 2120 TL ödeme 12 ay boyunca hak sahiplerinin eline ulaşıyor. Haneye giren maaş miktarının ödenmesi sadece onay almak için değil ödeme miktarının karar verilmesi adına da soruluyor.