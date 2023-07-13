Bankalardan çok hızlı bir şekilde yanıt alabileceğiniz destek ödemeleri için starta basıldı. Bankaların son dakika olarak açıkladığı yeni kampanyalarında emekliler ve gerekli şartları sağlayan vatandaş faydalanabilecek. Kredi çekmeye hak kazanan vatandaş ise geri ödemesini hem düşük faiz ile hem de 36 ay vade ile ödeyebilecek. Bankalar tarafından mühim haber emekliler için açıklandı. Emekli bireyin hesabına artı geri ödemesiz 5.000 TL- 7500 TL yatırılacak. İşte detaylar... Acil nakit gereksinimi kapsamında emeklinin sadece emekli maaşını taşıması şartına 36 ay vade ile kredi veriliyor. Miktar emeklinin ihtiyacına göre şekillenirken, ödeme planı da bu kapsamda emeklinin giderine göre şekillenecek. Bankaya bizzat gitme yoluyla, SMS ile ya da elektronik ortam üzerinden destek ödemeleri yapılacak. Ödemeler bankaların haberi ile bu sabah hesaplara aktarılmaya başlandı. Bankaların onayı ile birlikte 70.000 TL'ye kadar kredi fırsatından faydalanabilirsiniz.

Bu kapsamda Ziraat Bankası ve Halkbank nakit destek ile alakalı açıklamada bulunup şartları sıraladı. Ülkemizde kamu bankası deyince akla gelen ilk isim olan Ziraat Bankası; emekliye bayram ettirecek kampanyasını açıkladı. Emekli vatandaşa, 70,000 TL'ye kadar düşük faiz imanıyla yeni kredi paketi anında ödenmeye başlayacak.

Yüksek limitli gereksin kredisi kapsamında Ziraat Bankası bu sayede müşteri memnuniyetini de bir kere daha kazanacağa benziyor. Kredi başvurusu yapan emekli, çalışanlar tarafından tespit edilerek hemen değerlendirilmeye alınıyor. Emekli gerek Ziraat Bankası mobil uygulaması aracılığı ile gerekse de şubeye giderek TCKN ile eş güdümlü kredi başvurusunu yapabilecek.

Halk Bankası da Kafayı Kaldırdı

Halkbank emekli kredisi kapsamında emekli maaşını hali hazırda Halk Bankasından alan ya da maaşını taşımayı taahhüt veren emekli, kredi kampanyasından faydalanabilecek. Yüzde 1,99 Faiz oranı ve bütçeye makul görülen vade farkı ile birlikte 70,000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunuyor. Aylık eşit taksit, artan taksit, azalan taksit, 3 ayda bir eş taksit ve serbest ödemeli seçeneklerini senelerdir müşterisine sunan Halkbank, tekrar aynı kolaylıkları sağlamış bulunmaktadır.

Aylık taksitin, emekli maaşının yüzde 70'ini aşmaması şartı, başka bankada kredisi olmama şartı ile birlikte 75 yaşı aşmamış ve sicilinin bozuk olmaması durumunda tüm emekli avantajlı kredi imkanından yararlanabileceği banka tarafından açıklanmış bulunmaktadır.