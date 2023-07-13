Türkiye Aile Destek programı uzadı. Aile destek ödemeleri Temmuz ayı için hesaplara yatmaya başladı. T.C kimlik kartına göre 13 14 15 Temmuz tarihlerinde ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Aile Destek programı kapsamında PTT kartı olanlar anında ödeme olabilecek nokta aile yardımı ile ilgili Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş'tan da son dakika açıklamaları geldi. Türkiye Aile Destek programı yardımı ödemeleri ve zamlı ödeme miktarıyla ilgili detaylar haberimizde…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaklaşık 1 yıldır devam eden projelerinden olan Aile Destek programı süresi uzatıldı. İlk etapta 12 ay olarak başlatılan aile yardımı ödemeleri 1 yıl daha devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı üzerine süresi uzatılan aile yardımı ödemelerine zam gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanı da merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan aile yardımı Temmuz ayı ödemeleri ile ilgili önemini açıklamalar geldi. İşte son dakika Aile Destek paketi detayları…

TEMMUZ AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Aileye Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere yönelik olarak hazırladığı Aile Destek paketi ödemeleri 1 yıl daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla uzatılan aile yardımı Temmuz ayı ödemeleri için de düğmeye basıldı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere verilen yardım ödemesi için 13-14-15 Temmuz tarihleri verildi. Yani temmuz ayı aile destek ödemeleri bugün başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yardım ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

1900 TL DESTEK VERİLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada Aile Destek paketi kapsamında Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere 1900 TL'yi bulan aylık ödeme yapıldığını bildirdi. Yaklaşık 4 milyon hanenin yardım ödemesinden faydalandığını belirten bakan Göktaş, Temmuz ayı ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara aktarılacağını söyledi.

Aile destek paketi ödemeleri için aranan şartlar arasında hane içinde kişi başına düşen gelir kriteri bulunuyor. Hane geliri Asgari ücretin üçte birinden az olanlar aile destek yardımı için başvuru yapabiliyor. Aile yardımı ödemeleri PTT aracılığıyla yapılıyor ve PTT kartı olanlar aynı gün içinde ödeme alabiliyor.