Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerek sosyal medya hesaplarında gerekse de bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden hesaplara aktarılan destek ödemeleri ile alakalı açıklama yapmaya devam ediyor. Devlet dar gelirli bireylere destek ödemesi yaptığı gibi hasta, çalışamayan yaşlı, engelli bireylere de destek ödemesi sunuyor. Ağır engeli olan bireyler ve aileleri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım yardımı adı altında destek ödemesinden faydalanabiliyor. Ay ay ödenen destek ödemelerinin hangi tarihte hesaplara aktarılacağı konusunda önceden bilgi veriliyor. Temmuz ayı evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığı ve Cuma gününe kadar da ödemelerin bitirileceği açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayında yapılan destek ödemeleri ve tarihleri ile alakalı açıklama yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda evde bakıma muhtaç olan ve kendi işini kendi göremeyen bireye yönelik, bireye ya da vasisi olması durumunda ailesine ödenen evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara aktarıldığı bilgisi ile birlikte ne kadar ödeme yapıldığı konusu da araştırılmaya başlandı. Temmuz ayı ödeme haklarının hesabına geçip geçmediği konusunda da bakanlık hemen hesapların kontrol edilmesi gerekliliğini açıkladı.

Evde Bakım Maaşı Açıklaması

Aile Bakanı Mahinur Göktaş, bu ay ki evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara aktarıldığını açıklarken, toplamda ne kadar ödeme yapıldığı konusunda da bilgilendirme mesajı yayınladı. Evde bakım maaşı ödemeleri kapsamında bu ay 2 milyar 440 milyon lira ödeme yapıldığı belirtildi.

Evde Bakım Yardımı Kaç Para Ödeniyor

Evde bakım yardımı kapsamında ağır engeli olan bireylere ödenen destek ödemesi 2022 son 6 aylık sürecinde 3336 TL olarak ödenmekteydi. Ocak ayı sonrasında 4336 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz asgari ücret ara zammı sonrasında da ödemelere zam yapılacağı açıklanmıştı. Bilindiği üzere asgari ücret zammı sayesinde onlarca destek ödemesi de aynı oranda zam aldı.

Zamlı Ödeme Bu Ay Mı?

Evde bakım yardımı da zam alan destekler arasında yer almakta. İlk 6 aylık süreçte 4336 TL olarak ödenen bu destek ödemesi zamlı miktarı ise Ağustos ayında ödenmeye başlayacak. Önümüzdeki ay evde bakım yardımı 5 Bin TL'nin üzerinde ödenecek.