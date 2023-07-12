SSK ve BAĞ-KUR emeklisine gece yarısı müjdesi verildi. Başvuru yapanlara ATM'den 10.000 TL'ye Varan ek ödeme fırsatı sunuluyor. Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek açıklama gece yarısı yapıldı. 7500 TL ve üstü maaş alıyorsanız bu ödemeden hemen faydalanabilirsiniz. Üstelik banka şubesine gitmeye gerek yok Ödeme ATM üzerinden yapılıyor. Başvuruları ise online olarak gerçekleştirmek mümkün. Emekliye 10 bin TL Ek ödeme fırsatının detayları haberimizde…

Emekli maaşı alan 15 milyon vatandaşı ilgilendiren duyuru gece yarısı geldi. SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ATM'den 10.000 TL'ye Varan ek ödeme yapılacak. Bankalar emekliye nakit desteği sunabilmek için adeta sıraya girdi. emekli promosyon ücretleri her geçen gün güncellenmeye devam ederken başvuru işlemleri de kolaylaştırıldı. Şubeye gitmeye gerek yok emekli vatandaşlar mobil bankacılık ve internet bankacılığından başvuru yaparak ödeme alabiliyor. güncel emekli promosyon ücretleri ve son dakika detayları haberimizde…

EMEKLİYE ATM’DEN 10 BİN TL EK ÖDEME

Türkiye'de emekli sayısı 15,9 milyona ulaşırken hükümetin verdiği zamlı maaşlara ek olarak bankalarda kolları sıvadı. Bankalardan SSK BAĞ-KUR memur emeklisi EYT emeklisi vatandaşlara Maaş promosyonu imkanı sağlanıyor. Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için bankalar kesenin ağzını açarken rakamlarda her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Emekliler için yeni müjde bugün geldi. banka şubesine gitmeden doğrudan online bankacılık hizmetleri üzerinden başvuru yapan emekliye ATM'den 10.000 TL Ek ödeme yapılacak.

Özel bankaların Temmuz ayı emekli promosyon ücretleri belli oldu. emekli maaş aralığına göre verilen promosyon ücretleri ₺5.000 ile ₺10.000 arasında değişiklik gösteriyor. Emekli maaş promosyonu ücretleri bankadan bankaya değişirken net rakamları öğrenmek için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

Peki, emekli maaş promosyonu almak için hangi şartları taşımak gerekiyor? Bankalara göre başvuru şartları da değişiklik gösterebiliyor. Ancak genel şartlar arasında emekli maaşı almak, 3 yıllığına maaşınızı Seçtiğiniz bankaya taşımak yer alıyor. Bankalara tarafından aranan şartları taşıyan emeklilere başta ücretsiz havale EFT olmak üzere ek avantajlar da sağlanıyor. Özellikle kamu bankalarında emekliye özel düşük faizli kredi fırsatları da bulunuyor.

Bankaların promosyon kampanyalarından faydalanmak istiyorsanız en yakın şubeye gidebilir ya da resmi internet siteleri üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.