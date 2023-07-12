Konut fiyatları aldı başına gidiyor. Ancak bu koşullara rağmen ev almak isteyen vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı sonrası konut kredisi faiz oranları da güncellendi. Bankalarda yeni konut kredisi faiz oranları belli oldu. Peki hangi banka ne kadar faiz oranı ile konut kredisi veriyor. 12 Temmuz 2023 güncel konut kredisi faiz oranları listesi haberimizde…

En uygun konut kredisi veren bankalar 2023 listesi ev almayı düşünen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artırımı sonrasında bankalarda konut kredisi faiz oranları güncellendi. Ancak yine de Birçok banka vatandaşın bütçesine hitap edecek uygun faiz oranı ile konut kredisi veriyor. 12 Temmuz 2023 itibarıyla en uygun konut kredisi veren bankalar listesini sizler için hazırladık. Son güncellemenin ardından konut kredisi faiz oranları listesi haberinizde…

TEMMUZ AYI EN UYGUN FAİZ ORANI İLE KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Konut almayı düşünenler için Temmuz ayında en uygun konut kredisi veren bankalar listesi şu şekilde:

Akbank Konut Kredisi:

Faiz Oranı: %2,90

Aylık Taksit: 14.985,08 TL

Toplam Ödeme: 1.806.335 TL

ING Konut Kredisi:

Faiz Oranı: %2,39

Aylık Taksit: 12.696,04 TL

Toplam Ödeme: 1.529.891 TL

Türkiye İş Bankası Konut Kredisi:

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 14.756,37 TL

Toplam Ödeme: 1.778.290 TL

Garanti Konut Kredisi:

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 14.939,27 TL

Toplam Ödeme: 1.801.262 TL

Vakıf Katılım Konut Kredisi:

Kâr Payı Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 14.939,27 TL

Toplam Ödeme: 1.796.420 TL

Halkbank Konut Kredisi:

Faiz Oranı: %1,99

Aylık Taksit: 10.982,24 TL

Toplam Ödeme: 1.324.568 TL

Vakıfbank Konut Kredisi:

Faiz Oranı: %1,99

Aylık Taksit: 10.982,24 TL

Toplam Ödeme: 1.324.868 TL

Ziraat Bankası Konut Kredisi:

Faiz Oranı: %2,39

Aylık Taksit: 12.696,04 TL

Toplam Ödeme: 1.529.520 TL

Albaraka Türk Konut Kredisi:

Kâr Payı Oranı: %2,91

Aylık Taksit: 15.030,92 TL

Toplam Ödeme: 1.808.571 TL

QNB Finansbank Konut Kredisi:

Faiz Oranı: %3,12

Aylık Taksit: 16.000,86 TL

Toplam Ödeme: 1.926.594 TL

KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Konut kredisi almak için genellikle belirli şartları karşılamak gerekmektedir. Bu şartlar bankadan bankaya farklılık gösterebilir, ancak genel olarak aşağıdaki temel şartlar konut kredisi başvurusu için aranır:

Gelir Durumu: Bankalar, konut kredisi başvurularında başvuru sahibinin düzenli ve yeterli bir gelire sahip olmasını ister. Bu nedenle, bir işte istikrarlı bir gelir elde eden veya kendi işini yürüten kişiler, kredi başvurusu için daha avantajlı konumdadır. Bankalar, genellikle başvuru sahibinin gelirini belgelendirmesini ister ve bu gelirin konut kredisi taksitlerini karşılayabilecek düzeyde olduğunu değerlendirir.

Kredi Skoru: Kredi skoru, başvuru sahibinin kredi geçmişini ve kredi ödemelerini ne kadar düzenli yaptığını gösteren bir faktördür. Bankalar, kredi skorunu değerlendirerek kredi başvurusunu kabul eder veya reddeder. Daha yüksek bir kredi skoru, kredi başvurunuzun olumlu sonuçlanma ihtimalini artırır. Kredi skorunun düşük olması veya olumsuz bir kredi geçmişi bulunması, kredi başvurunuzun reddedilmesine veya yüksek faiz oranlarıyla kredi verilmesine neden olabilir.

Peşinat: Konut kredisi almak için genellikle bir peşinat ödenmesi gerekmektedir. Peşinat, satın almayı düşündüğünüz konutun değerinin belirli bir yüzdesidir ve kredi miktarınızı belirler. Bankalar genellikle konut değerinin belirli bir yüzdesi kadar peşinat ödenmesini isteyebilir. Peşinat miktarı, konut kredisinin faiz oranını ve geri ödeme koşullarını etkileyebilir.

İş Durumu: Bankalar, konut kredisi başvurusu yapan kişinin iş durumunu da değerlendirir. Sabit bir işte çalışmak veya kendi işini yürütmek, kredi başvurusunda olumlu bir etki yaratabilir. Bankalar, başvuru sahibinin istikrarlı bir işe sahip olup olmadığını, iş deneyimini ve gelirini göz önünde bulundurarak kredi başvurusunu değerlendirir.

Yaş Sınırı: Bankalar, konut kredisi verirken genellikle belirli bir yaş sınırı uygular. Bu yaş sınırı bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Bazı bankalar, kredi geri ödemesinin emeklilik yaşına kadar tamamlanmasını talep edebilir. Yaş sınırı, başvuru sahibinin kredi başvurusu için uygun yaşta olup olmadığını belirler.

Sigorta: Bankalar, konut kredisi başvurularında sigorta talep edebilir. Konutun sigortalanması, başvuru sahibinin ve bankanın güvence altında olmasını sağlar. Genellikle yangın ve deprem gibi risklere karşı konut sigortası yaptırılması istenir.

Bu şartlar, genel olarak konut kredisi başvurusunda aranan temel şartlardır. Ancak bankalar arasında farklılık gösterebileceğinden, konut kredisi almak istediğiniz bankanın spesifik şartlarını da dikkate almanız önemlidir. Başvuru sürecinde banka tarafından talep edilen belgeleri hazırlayarak, şartları karşılamanız durumunda konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz.