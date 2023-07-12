Asgari ücrete yapılan ek zam oranı yüzde 34'e varırken, bu konuda emeklinin beklentisi de artmış bulunmaktaydı. 5 Temmuz'da emekli maaşı zammı konusunda yapılan açıklama ne SSK'lıyı ne de Bağ-Kur'luyu mutlu etti. Emekliye yüzde 25 zam yapılmış ve bunun sadece yüzde 5'lik payı refah payı olmuştu. Aynı gün açıklanan memura seyyanen zam açıklaması emekliyi etkilemedi. Vatandaş seyyanen zammın emekliye de yansıtılması konusunda çağrıda bulunurken, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı emekliye de seyyanen zam yapılması gerekliliğini sundu. Devlet Bahçeli emekli için yüzde 25 zam artı seyyanen 8 bin TL artı konusunda AK Parti hükümetine yönerge sundu. konu ile alakalı gözler hükümete çevrilmiş beklerken son dakika Ak Parti sözcüsünün duruma attığı açıklandı.

Memur maaşı için seçimden bir süre önce seçim vaadi olarak memura yüzde 25 zam artı seyyanen zam yapılacağı ve memur maaşlarının 22.000 TL'ye tamamlanacağı belirtilmişti. Seçimler kazanıldı emekliyi de yarı yolda bırakmayız açıklamaları ile birlikte devlet vaatleri yerine getirmek amacı ile harekete geçti. Memur maaş zammı onay alırken, emekliye toplamda yüzde 25 zam açıklandı. TÜİK'in açıkladığı yüzde 19.74 enflasyon oranına ek bir de seyyanen artış onay aldı.

Bahçeli'den Emekli Zammı Talebi

Devlet Bahçeli geçtiğimiz gün AK Parti hükümetine bir öneri sundu ve hükümetten de yanıt gecikmedi. Bahçeli “Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır” yönergesini sunarak emekli zammı talep etti.

AK Parti Zammı Değerlendiriyor

Emekli maaşına seyyanen zam olacak mı sorusunun yanıtı hala daha şaibeli bir şekilde yanıtını bekliyor. Ancak Bahçeli'nin talebine bir ön cevap verilmiş durumda. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memur zammı sonrasında emekli zammı ile alakalı açıklama yaptı. Güler açıklamasında Memur emeklilerimizin refah payı, enflasyon farkı. Aynı zamanda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ödenecek oranları açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı oldu. Çalışma Bakanımız, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın çalışması oldu. Yüzde 25 zam uygulanması noktasında karar oluştu. Mevcut önergemizi verdik ve maddeleşti. Memur emeklilerimize yaklaşık yüzde 25’e çıktık. SSK ve BAĞ-KUR için de öyle aynı zamanda. Bize de çok sayıda itirazlar ve talepler geldi.

Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarf edildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber. Bizim halihazırda ek bütçemiz vardı. Ek bütçe bugün kabul edildi" açıklamasını yaptı. SSK, Bağkur emeklisi için seyyanen artış konusunda verilecek olan net açıklama merakla bekleniyor.