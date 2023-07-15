SGK'dan erken emeklilik hayali kuran vatandaşlara müjdeli haber verildi. Son dakika gelişmesi yaşandı. Prim eksiği olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu prim indirimi yaptı. 1800 gün prim indirimi ile 5 yıl erken emeklilik mümkün. Ayrıca emeklilik yaşı da öne çekildi. Prim eksiği olanlar tam 48 yaş altı emeklilik hakkı elde edecek. Sosyal Güvenlik Kurumu son dakika erken emeklilik açıklamaları ve detaylar haberimizde…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlar için beklenen müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz dönemde yapılan emeklilik düzenlemeleriyle birlikte, sigorta başlangıç tarihi tam 5 yıl öne çekilerek erken emeklilik fırsatı sunulacak. Bu yeni düzenlemeyle, 1999-2000 ve 2008 yılları arasında sigortalı olan bireyler EYT ile emekli olma şansını elde edebilecek. Sadece 1800 gün prim ödemesi yeterli olacak ve bu değişiklikle birlikte yaklaşık 1 milyon kişi emekli maaşı almaya hak kazanacak.

CUMHURRBAŞKANI DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de dile getirdiği gibi, emeklilik sistemi baştan aşağı yenilenecek ve geniş kapsamlı bir reforma tabi tutulacak. Bu yeni emeklilik düzenlemesi sayesinde belirtilen yıllar arasında sigortalı olan bireylerin sigorta giriş tarihleri öne çekilecek ve prim gün sayısında azaltma yapılacak. Bu önemli değişiklikle birlikte vatandaşlar, tam 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edecekler.

YENİ EEMEKLİLİK REFORMU GELİYOR

Yeni emeklilik reformu, özellikle küçük esnaf ve çiftçi BAĞ-KUR sigortalıları için büyük bir kazanç sağlayacak. 1 milyon BAĞ-KUR sigortalısının, daha az prim ödeyerek erken emekli olma imkanı yakalayacağı belirtiliyor. Emeklilik reformuyla birlikte, SSK ve BAĞ-KUR primleri arasında eşitlik sağlanacak ve BAĞ-KUR sigortalıları için prim ödeme süresi 9.000 günden 7.200 güne düşürülecek.

TBMM’DEN GEÇMESİ BEKLENİYOR

Emeklilik düzenlemesi hakkındaki son dakika gelişmeleri de büyük bir öneme sahip. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan maaş zammı görüşmelerinin ardından erken emeklilik düzenlemeleri masaya yatırılacak. Meclis'in tatil öncesi bu düzenlemeyi tamamlaması bekleniyor. Bu gelişme, emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor ve onlara emeklilik süreçlerinde daha kolay ilerleme imkanı sunacak.