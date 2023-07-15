Sosyal medyada green line neon test yani yeşil neon çizgi olayı nedir? Yeşil çizgi kuralı, yeşil çizgi testi anlamı nedir?

Özellikn Tiktok ve Twitter'da viral olan "Yeşil çizgi kuralı" çiftlerin uyumuna ve ayrılıp ayrılmayacağını söylüyor. Fotoğraf çekimi sırasında çiftlerin, ya da arkadaşların yan yana duruşundan, ilişkideki dinamiklerinden kimin sorumlu kimin özgüvenli olduğunu gösteren test gündem olmaya devam ediyor.

Beden dili uzmanları bu teorinin kesinlikle yanlış olduğunu söylese de sosyal medyada bu garip akım ile özellikle ünlülerin ilişkileri ele alınıyor. Son olarak Türkiye'den Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz de yeşil neon çizgi teoremine konu oldu.

Yeşil hat kuralına göre, fotoğrafta birine yaslanan ilişkide zayıf olan taraf, dik duran ise ilişkide güçlü ve özgüvenli dominant olan taraf. İlişkide ya iki tarafta dik ya da eğik durduğunda ilişkinin dinami sağlam, biri dik biri eğik ise ilişkini dinamiği sağlam değil yorumları yapılıyor. Fotoğrafta partnerinize eğilerek yaslanıyorsanız bu teoriye göre o kişiye muhtaçsınız. Tabi dediğimiz gibi beden dili uzmanları bu durumun tamamen saçmalık olduğunu söylüyor.