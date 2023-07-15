Çalışmayan ev hanımlarına devletin desteğinin ardı arkası kesilmiyor. Devlet özellikle de yalnız yaşayan ve herhangi bir sigorta durumu bulunmayan kadınlara destek ödemelerini sürdürürken bunu da karşılıksız olarak yapıyor. Devlet yardımlarının yanı sıra ev hanımlarına bankalar da zaman zaman kampanyalar düzenliyor. Milyonlarca kadının ilgisini çeken bu kampanyalarda bankalar tarafından uygun faiz oranı ile 20.000 TL'ye varan ek ödeme yapılıyor. Hem de 36 vade seçeneği ile sunulan bu fırsat, düşük faiz imkanını da beraberinde getiriyor. Nakit ihtiyacı olan ev hanımlarını ilgilendiren bu ek ödemeden sene boyunca başvuran kadınlar yararlanabiliyor. Nakit ihtiyacı olan kadın bu kredi için hemen başvurması gerekiyor.

Ev hanımları ister çalışıyor olsun isterse de ev hanımı olsun, gelir belgesi olmadan kredi ödemesini 36 ay vade ile alabilmektedir. Sadece başvuru sırasında aylık hane geliri bu kapsamda yeterli oluyor.

20.000 TL'ye kadar Ödeniyor

20.000 TL'ye kadar olan destek ödemelerinden ev hanımları ile emekli maaşı alan birey faydalanabiliyor. Gelir belgesi istenmiyor ancak bunun için kredi puanı yeterli oluyor. Yani öncesinde bankalar ile geçmişinin olma şartı bulunuyor. Kredi puanı 1200'ün üzerinde olan her kadın bu ek ödemeyi alabiliyor.

20.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılıyor

Geçtiğimiz seneye kadar kredi başvuruları için SMS ya da banka şubelerine gitme yöntemi kullanılmaktaydı. Şimdi ise mobil uygulamalar ve elektronik ortam üzerinden anında başvuru yapılıp onay alınabiliyor. Bu kapsamda ev hanımının düşük faiz imkanı sunan bankadan yeni hesap açması yeterli oluyor. 18 Yaşından büyük her kadın başvuruyor.

Çalışmayan Ev Hanımına Kredi

Çalışmayan ev hanımlarına da kredi desteği verilebiliyor. Kredi notu yüksek olan her kadın kredi başvurusunda bulunurken, devlet bankaları bu kredi ödemesi için gelir belgesi de istiyor. Ancak özel bankalar da durum biraz farklı işliyor. Kadının gelirini mobil uygulama üzerinden beyan etmesi sonrasında değerlendirme süreci başlıyor ve kredi puanı da tutarsa 20.000 TL'ye kadar ödeme verilebiliyor.

PTT'de Ek Ödeme Yapıyor

PTT yeni kampanyası kapsamında ev hanımlarına da kredi puanına göre ek ödeme yapabiliyor. Senelerdir Aktif Bank işbirliği ile ihtiyaç kredisi sunan PTT, emlak ya da araç kredisi ödemiyor. PTT ev hanımları için sürekli olarak devam eden kampanyasında istenilen miktarı kredi puanına göre verebiliyor. Bunun için en yakın PTT şubesine gitmek yeterli oluyor. Diğer Ev hanımına kredi veren bankalar ise şu şekilde;

Enpara İle Gelir Belgesiz Kredi.

Ziraat Bankası'ndan Ev Hanımlarına Kredi.

Akbank'tan 50 Bin TL'ye Kadar Kredi

Halk Bankası'ndan Kadınlara Destek Kredisi.

Denizbank Ev Hanımlarına ihtiyaç Kredisi

Şekerbank'tan Hanımlara Uygun Faizli Kredi

PTT Bank'tan Kredi İmkanı