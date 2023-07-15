15 Temmuz'da toplu taşımalar ücretsiz mi oldu? 15 Temmuz resmi tatiller arasına girdi peki toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek mi?

İstanbul, İzmir, Ankara'da bugün 15 Temmuz toplu taşımalar ücretsiz mi olack sorusu yanıt bekliyor. 15 Temmuz'da Marmaray, metrobüs, metro, otobüs, İZBAN, İETT ücretsiz mi olacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bayramı'nda toplu taşımaların durumu ne oldu? 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 15 Temmuz'da bugün İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı?

İSTANBUL

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe, İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak. İstanbulkart geçen toplu taşıma araçlarında, İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebilecek. Yani marmaray, metro, metrobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de şehir içi toplu taşıma araçları, 15 Temmuz 2023 saat 00.00'dan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.