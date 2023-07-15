Emekliye özel fırsatların orada arkası kesilmiyor. Bu defa da o bankadan güzel müjde geldi. Emeklilere başvuru yapmaları durumunda 10.000 TL'den başlayan ek ödeme yapılacak. Emekliler başvurularını 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapabilecek. Başvuru süresini kaçırmadan tamamlayan emekliler, maaşı karşılıksız ve geri ödemesiz 10.000 TL destek alma fırsatına sahip olacak. Kampanya sadece Temmuz ayı için geçerli. O sebeple başvuru yapmayı planlayan emeklilerin acele etmesinde fayda var.

TEB'den emekliye özel fırsatlar devam ediyor. bankanın Temmuz ayı emekli promosyon ücretleri belli oldu. Emekli maaş zammı sonrası promosyonu artış yapan Türkiye Ekonomi Bankası, başvuru yapan emeklilere 10.000 TL'ye varan ek ödeme fırsatı sunuyor. Üstelik tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz. Emekliler dijital bankacılık kanalları üzerinden başvuru işlemlerini yaparak ek ödeme onayını anında alabilecek. TEB tarafından sağlanan bu kampanyaya son başvuru tarihi 31 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Başvuru için şubeye gitmeye gerek yok dijital platformlar üzerinden de yapmak mümkün.

EMEKLİYE 10.000 TL’YE VARAN EK ÖDEME

Türkiye Ekonomi Bankası emekli vatandaşlar için Kimsenin ağzını sonuna kadar açıyor. her zaman en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesinde liderlik ipini gözleyen banka, bu defa emekli müşterilerine 10.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. emekli maaş zammının açıklanması ile birlikte TEB emekli promosyon ücretleri de güncellendi. Emekliler başvuru koşulu ile maaşı 10.000 TL ödemeyi karşılıksız ve geri ödemesiz olarak alabilecek. Emekli promosyon kampanyası 31 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli.

Promosyon ücretleri ödemesinden yararlanmak isteyen emeklilerin o tarihe kadar kampanyaya katılmaları ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvurular dijital bankacılık üzerinden yapılabildiği gibi banka şubelerinden de kolaylıkla yapılabiliyor.

TEK ŞARTLA ÖDEME VERİLİYOR

TEB Temmuz ayı promosyon kampanyasında emeklilere tek bir şartla ödeme veriliyor. Ödemeden yararlanmak için maaşınızı bankaya taşımak ve 3 yıllığına kalma taahhüdü vermeniz gerekiyor. Gerekli başvuru şartlarını Taşıyan emekliler 3 gün beklemek zorunda değil. Türkiye Ekonomi Bankası'nın destek ödemesi aynı gün içinde emeklinin hesabına geçiyor.

TEB emekli promosyon kampanyasına katılım şartları ve daha detaylı bilgi için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.