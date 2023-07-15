Anneler doğumdan itibaren devlet tarafından verilen bir çok ödemeyi almaya hak kazanıyor. Devlet, dar gelirli kapsamında olsun olmasın her anneye destek verirken, 1 2 3 çocuk için toplamda 1300 TL'ye varan karşılıksız ödeme alabiliyorsunuz. Hayat şartlarının zorlaştığı günümüzde devlet özellikle de çocuklu haneleri yaşamını kolaylaştırmak ve refah payına bir nebze de katkı sağlamak amacıyla bir çok ödeme gerçekleştirmekte. Çocukların özellikle de ilk masraflarına bir nebze de destek olmayı hedefleyen doğum yardımı başvurmanızın hemen akabinde hafta başı hesaplara aktarılıyor. Böylece ebeveynin çocuk için harcadığı masraflara destek olunmaktadır. Devlet tek şarta annelere ödemesini sağladığı destek PTT tarafından hesaplara aktarılmakta. Peki annelere 1300 TL destek ödemesi kimler faydalanabilir. Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Ülkemizde devlet tarafından uzun zamandır ödenen 1300 TL'ye varan anne desteklerinden TC Vatandaşı her kadın faydalanabilmektedir. Mavi kart sahibi anneler ise ödeme için öncelikli olmaktadır. 15 Mayıs 20165 sonrası her doğan çocuk için destek ödemesi yapılmaktadır. Birinci çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk olmak üzere ayrı ayrı ödeme yöntemleri mevcuttur. Kanunlar kapsamında bahsi geçen tarihten önce doğan çocuklar için bu destek ödemesi verilememektedir. Ancak kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesi ve kayıtlara geçmesi ödeme miktarının belirlenmesi adına 2015 doğumlu çocuklar da sayılmaktadır.

Doğum Yardımı Kimler Faydalanabilir?

Her anneye sağlanan doğum yardımı ile alakalı başvuru şartları ve detaylar merak ediliyor. Canlı doğumun gerçekleşmesi sonrasında çocuğun kimliğinin çıkartılması ilk şart olarak bilinmektedir. Ve Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi tamamlandığında da Aile Bakanlığına iletilmelidir.

Doğum Yardımı Ödemeleri Nereden Yapılır?

Doğum yardımından her birey faydalanabilmektedir. Başvurunun doğum yardımı sistemine düşmesinin hemen akabinde doğum yardımı parası hesaplara aktarılmaktadır ve bu süreçte başvuru sonrası ilk haftadır. Doğum yardımı ödemeleri PTT üzerinden yapılmaktadır.

Doğum Yardımı Kaç Para Ödeniyor

Doğum yardımı ödemeleri kaçıncı çocuk olduğuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Mayıs 2015 yılından sonra doğan birinci çocuk için aylık 300 TL yardım ödemesi yapılırken, ikinci çocuklar için 400 TL ve üçüncü çocuklar için ise 600 TL ödeme PTT aracılığı ile doğum yapan anneye iletilmektedir. Bu kapsamda 20154 yıkı sonrası doğum 3 çocuğunuzdan toplamda 1300 TL ödeme alabilirsiniz.