Geçtiğimiz hafta sonuna doğru emekli maaşına yapılan yüzde 25'lik zam sonrasında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni emekli maaşına ek zam olarak yüzde 4'lük iyileştirme geldi. 17 Temmuz itibari ile de yeni zamlı maaşlar ödenmeye başladı. Haziran atı enflasyon oranının da hesaplanması sonrasında 6 aylık rakam yüzde 19.77 açıklanırken buna ek olarak yüzde 5.23 de ek refah olarak zam oranı yüzde 25'e tamamlandı. Bu kapsamda SSK Bağkur ve Emekli Sandığını yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut Artı 4 ilave zam hakkı kazandınız. Nasıl Mı?

SSK Bağkur Maaşları Ödenmeye başladı

TBMM'de karar kılınması için maaşlardan önce toplanıldı. Cuma günü verilen zam onayı sonrasında emekli 17 Temmuz itibari ile zamlı ödemelerini almaya başladı. SSK emeklileri maaşlarını tahsis noya göre alırken, bu kapsamda SSK'lılar 17-25 Temmuz Bağkurlular ise 25-28 Temmuz'da zamlı maaş ödemelerini alabilecek.

Kök Maaşa Göre Yüzde 4 Ek Zamlı SSK Bağkur Maaşları

1- KÖK AYLIK: 5.000- 5,750 TL

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.250,00

EK ÖDEME (%4): 250,00

YATIRILACAK: 7.500

2- 100

KÖK AYLIK: 5.900,00

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.375,00

EK ÖDEME (%4): 295,00

3- YATIRILACAK: 7.670,00

KÖK AYLIK: 5.950,00

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.437,50

EK ÖDEME (%4): 297,50

YATIRILACAK: 7.735,00

4- KÖK AYLIK: 6.000,00

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.500,00

EK ÖDEME (%4): 300,00

YATIRILACAK: 7.800,00

5- KÖK AYLIK: 6.050,00

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.562,50

EK ÖDEME (%4): 302,50

YATIRILACAK: 7.865,00

6- KÖK AYLIK: 6.300,00

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.875,00

EK ÖDEME (%4): 315,00

YATIRILACAK: 8.190,00

7- KÖK AYLIK: 6.350,00

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.937,50

EK ÖDEME (%4): 317,50

YATIRILACAK: 8.255,00

8- KÖK AYLIK: 6.600,00

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.250,00

EK ÖDEME (%4): 330,00

YATIRILACAK: 8.580,00

9-KÖK AYLIK: 6.650,00

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.312,50

EK ÖDEME (%4): 332,50

YATIRILACAK: 8.645,00

10- KÖK AYLIK: 6.700,00

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.375,00

EK ÖDEME (%4): 335,00

YATIRILACAK: 8.710,00

11- KÖK AYLIK: 6.750,00

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.437,50

EK ÖDEME ( %4): 337,50

YATIRILACAK: 8.775,00

12- KÖK AYLIK: 6.900,00

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.625,00

EK ÖDEME (%4): 345,00

YATIRILACAK: 8.970,00

13-KÖK AYLIK: 6.950,00

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.687,50

EK ÖDEME (%4): 347,50

YATIRILACAK: 9.035,00

14-KÖK AYLIK: 7.400,00

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.250,00

EK ÖDEME ( %4): 370,00

YATIRILACAK: 9.620,00

15-KÖK AYLIK: 7.450,00

% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.312,50

EK ÖDEME (%4): 372,50

YATIRILACAK: 9.685,0