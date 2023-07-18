Hane bazında ödenen ve özellikle de çocuğu olan haneleri ilgilendiren SED desteği ile alakalı son dakika gelişme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş tarafından açıklandı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren destek ödemeleri ne kadar oldu? SED yardımı kaç para ödenecek? İşte detaylar

İhtiyaç sahibi, dar gelirli hanelerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca onay alması durumunda çocukların sağlık ve okul hayatlarına destek olma amacıyla ödenen SED desteklerinin zamlanıp zamlanmayacağı merak edilmekteydi. 6 aylık enflasyon açıklaması sonrasında destek ödemelerinin kimilerine zam gelmiş ve SED ödemeleri ile alakalı bilgi verilmemişti. Şimdi hesaplara yatırılmasına ramak kala bakanlıktan konu ile alakalı son dakika açıklama geldi. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur zammı yani yüzde 17,55 oranında artırıldığı son dakika olarak bakanlığın resmi internet sitesinden açıklandı.

Aile Bakanı Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş destek ödemelerindeki zamlarla alakalı açıklama yaptı ve Göktaş, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için temmuz ayı içerisinde toplam 584 milyon 118 bin 187 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrasında destek ödemelerinin ne kadar olduğu konusunda hak sahibi vatandaş araştırma yapmaya başladı. İşte zamlanan SED destek ödemeleri

En son 2023 başında yapılan zamlar sonrasında Temmuz ayında enflasyon oranına göre artış gösteren destek ödemeleri şu şekilde yapılacak Yaşlılık aylığı bin 997 liradan 2 bin 348 liraya ulaşacak. Evde bakım maaşı 4 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 5 bin 97 liraya çıkacak. Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 594 liradan bin 874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükselecek. Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 4 bin 336 lira tutarındaki yardım da 5 bin 97 liraya ulaşacak

SED Zamlı Ödemeleri Ne kadar?

Okul öncesi için ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 90 liradan 3 bin 632 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 295 liradan 3 bin 874 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 3 bin 708 liradan 4 bin 358 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de bin 648 liradan bin 937 liraya yükselecek.