Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zam ve en düşük emekli maaşına zam yapılmaması, emeklinin hiç hoşuna gitmemişti. MHP Başkanı Devlet Bahçeli'de seyyanen zam çağrısında bulunmuş ve emekliye de memura yapılan zam oranında artı seyyanen artış talep etmişti. NATO toplantısı sonrasında Erdoğan ile Bahçeli görüştü. Son dakika yapılan açıklama da emekli maaşına seyyanen zam onay aldı. Zamlı ödemelerin yapılacağı tarih ile de alakalı bilgilendirme kulislere sızdı. Emekliye seyyanen zam ile alakalı son dakika gelişmeleri mevcut.

Hazine Varlığı'nın güçlenmesi adına vergi yükselişine gidildiği şu günlerde Erdoğan'ın Körfez turunun da etkisinin olacağı tahmin ediliyor. Vergilerin artması ile hazinenin güçleneceği ve yerel seçimler öncesinde bir çok gelişmenin yaşanacağı biliniyor.

Düzenlenen NATO zirvesi sonrasında Erdoğan ile Bahçeli'nin görüştüğü ve sonrasında da detayların oluşmaya başladığı ortaya çıktı. Erdoğan'ın emekliye istenilen düzeyde zammın ileri bir tarihte olabileceğini belirttiği iddia ediliyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sunduğu tasarı kapsamının ileri bir tarihte kabul edileceği ve bunun da 2024 seçimler öncesi olacağı ön görülüyor. Kulislerden sızan bilgilerde yapılan paylaşımlarda “Bahçeli’nin de isteğini kırmayarak, emekli aylıklarına yapılacak seyyanen artışları kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtmayı istediği” iddia ediliyor.

Emekliye uygulanması planlanan bu zammın Aralık 2023 ya da Ocak 2024 tarihinde uygulamaya geçeceği iddia ediliyor. 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklaması yapılan enflasyon oranları sonrasında memura enflasyon farkı artı seyyanen zam onay almış emekli zammı ise yüzde 25 olarak belirtilmişti. Bununla birlikte emekliye aynı Ocak ayında açıklaması yapılan ve sonradan artış açıklanacak bie şekilde zam yapılması beklentileri mevcut. Ancak yukarıda bahsi geçen seyyanen zammın Aralık- Ocak ayında yapılması planlanıyor.