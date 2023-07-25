Bu sabah Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem kentte panik havası yarattı. Bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmazken saat 10.57'de Kozan'da 4.4'lük bir deprem daha meydana geldi.

son-dakika-gune-5-5-lik-sarsintiyla-uyanan-adana-16153134_5254_m

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ 

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi. 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 15 dakika içerisinde 3 artçı deprem daha meydana geldi.

Maaşlar Sil Baştan Tek Tek Hesaplandı! Kök Maaş+% 25 Zam+%4 İlave 6500 TL Ek Ağustos'ta Yatacak Maaşlar Sil Baştan Tek Tek Hesaplandı! Kök Maaş+% 25 Zam+%4 İlave 6500 TL Ek Ağustos'ta Yatacak

ŞU AN YIKILMIŞ BİNA YOK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilk depremin ardından yaptığı açıklamada "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" ifadelerini kullandı. Adana Valisi Süleyman Elban da tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "10 saniyenin üzerine sallandık, yıkılmış bina ihbarı gelmedi. Taramalarımız sürüyor." dedi.