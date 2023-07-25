İkinci el otomobiller ile ilgili son kararda ikinci el otomobillerin sıfır araç fiyatını geçmeyeceği bildirilmişti.Alınan karar fiyatlara yansıdı mı? Aracını satmak isteyen bazı kişiler artık ilana başka rakam koyuyor, alışverişte başka rakam söylüyor. Öte yandan ilan sitelerinde de yanıltıcı ilanlar vermeye devam ediyor.İlana başka açıklamaya başka fiyat koyan otomobil satıcıları böylece bakanlığın uygulamaya aldığı ilan denetiminden kaçıyorlar.

1 milyon 190 bin liraya ilana sunulan bir aracın açıklama kısmında 130 bin lira ekstra ücret var yazan bir satıcı da arandığında ilandaki aracını 120 bin lira fazlaya yaklaşık sattığını belirterek 1 milyon 295 bin liraya aracın kaporasını aldığını belirtti.

İkinci el fiyatlarının sıfırı geçemeyeceği kuralı nedeniyle pek çok satıcı benzer yöntemi uygulayarak aracını ilana koymaya başladı. İlan sitelerindeki yeni model araçların neredeyse tamamı aynı yöntemle satışa sunuluyor. Satış fiyatı dışında ilanlarında açıklama bölümünde ‘detaylı bilgi için arayın’ gibi notlar düşülüyor.

İLAN SAHİPLERİNE ''YANILTICI İLANLAR'' İÇİN BU MESAJ GİDİYOR

Öte yandan internet siteleri de artık liste fiyatından yüksek bir şekilde satışa sunulan ilanlar için harekete geçmeye başladı. Fiyattan bir sıfır atılarak ilana konulan araçlar için ilan sahiplerine uyarı gitmeye başladı. Yanıltıcı ilan koyanlara giden mesajda şu ifadeler yer alıyor: