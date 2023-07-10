PTT üzerinden ödemesi alınan yardım sayılarına gü gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını alan destek ödemeleri Aile Bakanlığı tarafından başvuruların onayını beklemekte. Hal bu iken yeni bir destek ödemesi kapsamında Aile Bakanlığının onayı sonrasında PTT 15.000 TL ödeyecek.

Temmuz ayında zamlanarak ödenmesi devam eden sosyal destekler ile alakalı gelişmeler vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Devlet destekleri arasında belki de en göze çarpan ve milyonlarca kişinin faydalandığı Aile Destek Programı ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Aİle Destek Programı kapsamında senede 15.000 TL hak sahiplerine ödeniyor. 1250 TL destek ödemesi olarak araştırılan başvuruların geçtiğimiz ay itibari ile kapatıldığı açıklanırken, bununla alakalı olarak da son dakika gelişmeler dar gelirli vatandaşı mutlu etti. Aİle Destek Programı kapsamında her ay düzenli olarak ödenen 1250 TL destek ödemesinin zamlanıp zamlanmadığı da merak ediliyor.

1250 TL Destek Ödemesi Son Dakika Gelişmeleri

Aile Bakanlığının onayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı kapsamında 1250 TL destek ödemeleri 1 sene daha uzatıldı. Öyle ki destek ödemeleri Temmuz ayında ödenecek ve program sona erecekti.

12 Ay Boyunca Devam Edecek

Aile Destek paketi uzadı mı uzayacak mı sorusunun yanıtı uzun süredir merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjdeli haber kapsamında destek ödemelerinin Temmuz 2024'e kadar devam edeceği bildirilirken, zam olup olmayacağı konusu da merak ediliyor.

Aile Destek Programı Zamlandı mı

Emekli ve memur zammından bir çok destek ödemesi zam nasibini almış bulunmaktadır. Hakkında son dakika gelişmelerin yakında takip edildiği 1250 TL destek ödemesinin zamlanıp zamlanmadığı araştırılıyor. Ancak 1 sene uzatılan program 1250 TL olarak ödenmeye devam edecek. Herhangi bir yapılmayacak.

Aile Destek Programı Başvuruları

Aile Destek Programı kapsamında aylık 1250 TL almayı hak kazanmak isteyen birey başvurusunu tamamlamak istiyor. Bu kapsamda haneye giren gelir ve kişi başına düşen gelir hesaplamasında, üçte bir şartı koyuluyor. Öte yandan çalışmıyor olmak da başvuru için ön planda olan şartlar arasında yer alıyor. PTT üzerinden ödemesi yapılan destek programı ile alakalı olarak gelişmelerde hesaplara bugün itibari ile yatırılmaya başlanacağı planlanıyor