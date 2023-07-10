Emekliye müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Tüm emekliler için talimat verildi. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'tan emekliye tamı tamına 10.000 TL'lik destek ödemesi yatacak. banka şubesine gitmeye gerek yok online başvuru yapmak yeterli oluyor. Üstelik 4A 4B 4c emeklisi olmakta fark etmiyor. Emekli maaşı alan herkes başvuru koşuluyla ödemeden yararlanabiliyor. ATM'den 10.000 TL emekli destek ödemesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Emekli temmuz zammı Geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Zam oranını yeterli bulmayan emekliler ise destek ödemesi için alternatif yöntemler aramaya başladı. Neyse ki emeklinin derdine derman olacak Haber 3 kamu Bankasından geldi. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'tan emekliye tam 10.000 TL'lik destek ödemesi yatacak. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2023 Sakın kaçırmayın.

10 BİN TL’YE KADAR ÖDEME BAŞLADI

Kamu bankaları, gece Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla birlikte emekli maaşı alan vatandaşlar için özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya sayesinde emeklilere 7000 TL ile 10000 TL arasında ödeme imkanı sağlanacak.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, nakit ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen herkese uygun koşullarla kredi imkanı sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 7000 TL ile 10000 TL arasında değişen miktarlarda kredi kullanabilecekler.

DEVLET BANKALARI 36 AY VADELİ VERİYOR

Kredi paketi, 90 gün ertelemeli ve 3 yıl vadeli olarak sunulmaktadır. Bu avantajlı kampanya sayesinde kredi kullanmak isteyenlere, aynı gün içerisinde ödeme yapılacağı müjdesi verilmektedir.

Emekli maaşı alan vatandaşlar, başvurularını en yakın banka şubesine giderek kimlik belgeleriyle birlikte gerçekleştirebilirler. Ayrıca, resmi internet siteleri üzerinden de kolayca başvuru yapma imkanına sahiptirler. Kamu bankaları aracılığıyla emekli maaşı alan bireyler, sadece 7000 TL ile 10000 TL arasında değil, daha yüksek limitlerde de kredi kullanma şansına sahiptirler. Gelir belgelerini sunarak, 50000 TL'ye kadar ve 36 ay vadeli kredi onayı alabilirler ve istedikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Bu fırsatları kaçırmamak ve ihtiyaçlarını hızlıca gidermek isteyenlerin hemen başvuruda bulunmaları önemlidir. Kamu bankaları, emekli maaş hesabı olanlara özel çözümler sunmaya devam etmektedir. Emekliye özel kredi kampanyasıyla, hayallerinizi gerçekleştirmek artık daha kolay!